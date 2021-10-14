快訊

中職／中華電信成為第6隊？ 蔡其昌坦言「目前言之過早」

城中城住戶曝「防火門疑遭偷竊變現」 難擋惡火釀慘劇

聽新聞
test
0:00 / 0:00

阿嬤告知學校「孫子情緒不佳」校方不久接獲通報遭掐斃

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導

台中潭子區日前發生一起13歲少年被勒斃案，據悉遭勒斃的少年領有重度智障手冊，上周五病症發作後拒絕上學、並出手毆打阿嬤，阿嬤一時情緒失控，勒住孫子脖子，等她情緒穩定才發現孫子已死亡。

台中市教育局表示，死者是一名國一特教生，從小就有多重障礙，障礙類別被判定是智能障礙極重度，國小就讀集中式特教班、國中就讀特殊教育學校。據了解，少年平時在校學習狀況良好，但偶有情緒不穩、尖叫或打人等行為。

教育局說，8日事發當日上午，祖母主動致電學校說「孫子情緒不佳，無法搭乘校車」，未料後續學校就接獲通報「學生在家遭掐斃發生致死意外」。阿嬤打電話給校方時，是否已正在和孫子發生衝突？還是孫子已死亡，要透過警方筆錄了解。

這名少年就讀國一，有多重障礙，家境坎坷，父親因病過世，母親也離世，他和就讀小三的弟弟均由阿嬤獨自扶養，但姑姑偶爾會來幫忙。

校方表示，先前學校曾協助祖母申請經濟支援或照護服務，但祖母表示，「因住家附近尚有親人會定期關心或照顧，不需要特別申請或關照」。開學一個多月以來，和阿嬤互動良好，沒有異狀，與阿嬤溝通都很順暢，要求孩子要帶什麼阿嬤都能配合。

台中市教育局特教科說，這名孩子是重度智能障礙生，校方說，國中開學以來，並沒有感覺他特別過動。

陳姓阿嬤本月8日勒斃長孫，社區多年鄰居不捨，阿嬤照顧兩孫子約十年，經常聽到多重障礙長孫尖叫聲，可以體會阿嬤身心俱疲，「捨不得」。記者林佩均/攝影
陳姓阿嬤本月8日勒斃長孫，社區多年鄰居不捨，阿嬤照顧兩孫子約十年，經常聽到多重障礙長孫尖叫聲，可以體會阿嬤身心俱疲，「捨不得」。記者林佩均/攝影

阿嬤 教育局 台中市

延伸閱讀

勒斃過動孫後報案 嬤：我掐死孫子 見女兒情緒崩潰痛哭

台中嬤勒斃過動孫主動向警通報 檢依殺人罪聲請羈押獲准

台中人倫悲劇！七旬嬤勒斃13歲疑有過動症長孫

加強交安宣導 桃園錦興國小在校園建紅綠燈、斑馬線

相關新聞

台中嬤勒斃孫主動向警通報 檢依殺人罪聲請羈押獲准

台中市潭子區本月8日清晨發生阿嬤勒殺13歲長孫人倫悲劇，陳姓阿嬤的兒子、媳婦多年前死亡，由她照顧2名年幼孫子，因長孫疑有重度智能障礙，讓阿嬤在照顧上備受艱辛，8日清晨長孫疑因病情發作，大吼大叫，不願上學，阿嬤情緒失控勒殺長孫，主動報警，檢察官訊後依殺人罪向法院聲請羈押獲准。

城中城大火死傷慘重 高雄市府：每人先發1萬慰問金

高雄鹽埕區城中城大樓火災至今天中午已有62人送醫、14人無生命跡象， 有8死明顯死亡，死傷人數還在增加中。市長陳其邁今天...

石門溪野營遇暴漲溪水 13人受困多日今空勤出動營救

來自雙北6個家庭13人相約10月8日，來到宜蘭縣大同鄉石門溪露營，原訂11日離開，10日晚間遇暴漲溪水受困，直至昨天早上...

警察面前秀口頭禪「靠北」2男涉侮辱公務員遭送辦

孫姓男子日前要進入北投長安派出所，但卻沒量額溫、消毒，遭執勤警員制止，竟然不爽當眾嗆聲「你在靠北喔」遭依照侮辱公務員罪嫌...

嘉南大圳遭人丟大量廢棄物 嘉縣環保局要查

嘉義縣環保局日前獲報太保市港尾里管事厝嘉南大圳北幹橋邊坡遭棄置廢棄物，會同當地里長及農田水利署嘉南管理處人員至現場查看，...

彰化溪湖一處透天厝失火 消防員逐層搜索有無人員受困　

彰化縣溪湖鎮彰水路2段一處透天厝今天上午約11點16分失火，二樓加蓋鐵皮屋冒出白煙，消防局據報派出32名消防人員及32輛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。