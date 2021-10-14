阿嬤告知學校「孫子情緒不佳」校方不久接獲通報遭掐斃

台中潭子區日前發生一起13歲少年被勒斃案，據悉遭勒斃的少年領有重度智障手冊，上周五病症發作後拒絕上學、並出手毆打阿嬤，阿嬤一時情緒失控，勒住孫子脖子，等她情緒穩定才發現孫子已死亡。

台中市教育局表示，死者是一名國一特教生，從小就有多重障礙，障礙類別被判定是智能障礙極重度，國小就讀集中式特教班、國中就讀特殊教育學校。據了解，少年平時在校學習狀況良好，但偶有情緒不穩、尖叫或打人等行為。

教育局說，8日事發當日上午，祖母主動致電學校說「孫子情緒不佳，無法搭乘校車」，未料後續學校就接獲通報「學生在家遭掐斃發生致死意外」。阿嬤打電話給校方時，是否已正在和孫子發生衝突？還是孫子已死亡，要透過警方筆錄了解。

這名少年就讀國一，有多重障礙，家境坎坷，父親因病過世，母親也離世，他和就讀小三的弟弟均由阿嬤獨自扶養，但姑姑偶爾會來幫忙。

校方表示，先前學校曾協助祖母申請經濟支援或照護服務，但祖母表示，「因住家附近尚有親人會定期關心或照顧，不需要特別申請或關照」。開學一個多月以來，和阿嬤互動良好，沒有異狀，與阿嬤溝通都很順暢，要求孩子要帶什麼阿嬤都能配合。

台中市教育局特教科說，這名孩子是重度智能障礙生，校方說，國中開學以來，並沒有感覺他特別過動。