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影／虎爺「錢母」遭摸走 台南警方抓到賊了
台南市第三分局和順派出所昨天接獲轄區五塊寮慶和宮報案，指稱廟裡虎爺供桌前的「錢母」在前天上午遭竊，共損失硬幣約400元，並提供廟內監視器錄影畫面給警方追查，警方調閱廟宇及周邊監視器，依可疑竊嫌的穿著及身形特徵比對，發現行經的40歲王姓機車騎士與犯嫌特徵均吻合，經多方訪查及其家屬協助，王到案表示沒錢吃飯，才會出此下策。
案發後，宮廟在社群貼文「法網恢恢 疏而不漏」，公布監視器畫面的可疑男子身影，提醒各宮廟注意外，強調本宮絕不寬待，已報請警察機關處理。報案後3小時內，警方迅速將偷走虎爺錢母的竊嫌查緝到案。
警方調查，案發當日約10時30分，有1名身穿藍色上衣、藍色短褲及黑色拖鞋的男子形跡可疑，進入廟內虎爺神案前參拜後，就順手將「錢母」全部偷走。
和順派出所員警受理後，擴大調閱廟宇及周邊監視器，依可疑竊嫌的穿著及身形特徵比對，發現行經的1輛機車上的中年男子騎士與犯嫌特徵均吻合，進而追出40歲王姓車主涉有重嫌。警方到王嫌住處查訪，發現他行跡不明，經王男家屬勸說，他終於到案說明，坦承犯行。
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