勒斃過動孫後報案 嬤：我掐死孫子 見女兒情緒崩潰痛哭

台中人倫悲劇！七旬陳姓阿嬤疑不堪照顧13歲過動症長孫，本月8日長孫不願就學、服藥，雙方發生爭執，陳持物品勒住長孫脖子，將他勒斃。陳犯後報案自首「我掐死孫子」，情緒低落問，「小孫子怎麼辦？」見到女兒到場時陳情緒崩潰、母女抱頭痛哭。

這起憾事發生在本月8日，上午7點多，13歲少年患有過動症，疑情緒激動與陳姓阿嬤發生爭執，拒絕上學、也不願服藥，陳一氣之下持物品勒住長孫脖子，過一陣子見長孫倒在客廳不動，陳報警並自首說「我掐死孫子」。警詢後陳姓阿嬤依殺人罪嫌移送，檢方收押。

上午８點多，警消到場發現13歲少年明顯無呼吸心跳，脖子有明顯勒痕，未送醫；陳犯案後呆坐客廳椅上、默默凝視長孫遺體落淚，並問「那我另一個孫子怎麼辦？」護孫心切，隨後陳女兒到場，陳情緒潰堤，抱著女兒痛哭，場面鼻酸。

頭家東里長劉進福說，他知道陳姓阿嬤平常在住家附近種菜，為人很客氣，女兒不定時會到住所關心母親，其餘2名孫子狀況他不清楚，但今天聽聞此事，他感到很遺憾。