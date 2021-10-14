彰化喬友大樓結構鑑定月底出爐 36名所有權人先被究責

高雄鹽埕區城中城大樓今天凌晨失火，已知30多人死傷，令人想起今年6月30晚間發生的彰化市喬友大樓大火，造成包括1名消防隊員共4人死亡22人受傷案，目前火調已送彰化檢方，結構安全鑑定預定10月底出爐。不過，縣府已先針對2、3、4樓排煙室被拆除或與原竣工圖說不符部分，發文36名區分所有權人陳述說明，經確認違規，將依違反建築法處以6萬元30萬元罰款。

彰化市喬友大樓大火迄今已逾3個月，據了解，有關火調結果已經出爐，目前已送達彰化地檢署，近日將開庭偵查，至於大樓結構安全部分，彰化縣政府建設處代理處長陳威宏說，彰化縣政府已委託彰化縣建築師公會進行鑑定，預定10月底出爐，如果結構安全鑑定未通過，即會要求所有權人限期拆除，否則由縣府強制拆除，但需由所有權人負擔拆除經費。

喬友大樓大火釀成重大傷亡，防火門未開或故障，以及排煙設施遭破壞或變更，被認為是重要原因，雖然火調還沒有結果，彰化縣政府說，建築物所有權人必須善盡建築物合法使用與其構造及設備安全責任，因此已在9月30日發文給大樓2、3、4樓36名區位所有權人，針對防火門及排煙設施被破壞或與原竣工圖說不符等事由，在10日內提出書面陳述，如確認有違法事實，將依違反建築法處以6萬元30萬元罰款。

喬友大樓大火的傷亡都在9樓的百香果防疫旅館，旅館負責人蔡進峰說，目前正積極與死傷家屬進行和解，如果結構安全鑑定不合格，就會配合拆除，如果結構鑑定沒有安全問題，也會配合主管機構與其他所有權人會商，做進一步的處置。

蔡進峰說，如果大樓安全結構鑑定合格，他也無意再繼續經營商旅，畢竟對於民眾而言仍會有顧忌。

至於殉職的救防隊員陳志帆家屬要求釐清事故原因與責任，彰化縣消防局也已將報告呈送事故真相調查委員會調查。 今年6月30晚間發生的彰化市喬友大樓大火，造成包括1名消防隊員共4人死亡22人受傷案，目前火調已送彰化檢方，結構安全鑑定預定月底出爐。本報資料照片 彰化縣消防局搶救喬友大樓大火，消防人員歷經近9小時才將大火撲滅。記者劉明岩／攝影 今年6月30晚間發生的彰化市喬友大樓大火，造成包括1名消防隊員共4人死亡22人受傷案，死傷主要都是9樓的百香果防疫旅館，負責人蔡進峰說，如果安全結構鑑定未通過，就會配合拆除。本報資料照片 今年6月30晚間發生的彰化市喬友大樓大火，造成包括1名消防隊員共4人死亡22人受傷案，目前火調已送彰化檢方，結構安全鑑定預定月底出爐。本報資料照片 今年6月30晚間發生的彰化市喬友大樓大火，造成包括1名消防隊員共4人死亡22人受傷案，目前火調已送彰化檢方，結構安全鑑定預定月底出爐。記者劉明岩／攝影