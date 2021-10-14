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新北遊客想到桃園嘎啦賀溫泉賞景 導航帶進墓園還受困
新北市59歲郭姓男子昨天下午開車到桃園市復興區，準備前往嘎拉賀野溪溫泉泡腳賞景，因為路不熟按著導航指示開車，山區下雨路滑不小心衝入路邊，還撞上一座墓園矮牆車退不出來，警方據報趕到現場，用繩索綁緊套在巡邏車同時幫忙推車，耗了1小時車才脫困。
大溪警分局表示，郭男看網紅介紹嘎拉賀部落新興野溪露天溫泉風景優美，昨天慕名上山沒想到導航帶錯路，他一不留神不慎駛入山區墓園邊坡縫隙，右前車輪懸空動彈不得，趕緊報案求助。 光華派出所據報，請距離現場較近的三光派出所救援。
員警分析現場應該在光華部落3鄰山區的墓園一帶，於是連絡熟悉該區域的山地義警帶隊，冒著大雨從哈嘎灣山區往墓園前進，徒步10多分鐘在墓園邊坡一帶，發現迷路待援的郭男，1小時後完成人車救援任務。
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