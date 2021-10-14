驚！孫子監護敗訴婦人以死抗議 千鈞一髮警察救人成功

口湖鄉1名婦人因為不滿其孫子的監護權判給女婿，認為司法不公，今天獨自一人騎機車前往口湖尖山大排河堤，坐在岸邊揚言要輕生，北港警分局椬梧派出所員警獲報後緊急前往救援，經一番勸導，成功阻止憾事發生。

椬梧派出所副所長劉又嘉與警員全晉佑兩人接獲報案立即趕往大排，沿著大排一路搜尋，終於在靠近大排出海口附近，發現婦人無助獨坐岸邊的身影，員警靠近安撫婦人低落的情緒，「不要過來！我不想活了」，婦人哭訴她心有不甘，一手撫養的孫子，法官竟將監護權判給女婿，太不公平了。

警員邊勸邊靠近，要婦人別激動，員警百般安慰，指小孫子雖判給女婿但終究還是她的孫子，一樣可以親近，幫忙照顧，有什麼困難，大家會想辦法幫忙，輕生絕非正確的路，也無法挽回什麼。

警言好言相勸，婦人似不太領情，但幸好拖延時間，讓消防隊也趕到，婦人腳已下水，仍執意要輕生，警員在千鈞一髮之際，拉住婦人的手不放，消防隊員也趨前幫忙，此時婦人更加激動，在一番推拉下，三人合力將婦人拉上岸，趕緊通知家屬趕來，才及時化解一場即將發生的悲劇。