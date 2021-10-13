影／八旬失智翁趁大雨深夜離家 被發現時竟倒臥泥濘中

嘉義縣83歲張姓老翁患有失智症，今晨4點被太太發現失蹤後通報警方，中埔分局三和派出所警員推測老翁徒步應走不了太遠，暗夜冒雨四處尋找，中午時分才在路邊發現趴倒在菜園、全身沾滿泥濘和樹枝的老翁，送醫後所幸無大礙。

三和所副所長鄭銘華、警員賴靜儀今天清晨4點獲報，指中埔鄉後庄的張姓老翁不見蹤影，張妻表示，3時許起床發現丈夫不在床上，住家附近遍尋不著，趕緊通報警消協尋。

警方調閱沿路監視器，發現老翁昨晚10時許離家後就不見蹤跡，因老翁年邁又患失智症，加上後庄地區深夜下起大雨，研判老翁不會走太遠，決定以老翁住家為圓心，兵分多路進行地毯式搜索。