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三重客運撞護欄！乘客鼻血直流、四肢挫傷 共13人送醫

影／八旬失智翁趁大雨深夜離家 被發現時竟倒臥泥濘中

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導

嘉義縣83歲張姓老翁患有失智症，今晨4點被太太發現失蹤後通報警方，中埔分局三和派出所警員推測老翁徒步應走不了太遠，暗夜冒雨四處尋找，中午時分才在路邊發現趴倒在菜園、全身沾滿泥濘和樹枝的老翁，送醫後所幸無大礙。

三和所副所長鄭銘華、警員賴靜儀今天清晨4點獲報，指中埔鄉後庄的張姓老翁不見蹤影，張妻表示，3時許起床發現丈夫不在床上，住家附近遍尋不著，趕緊通報警消協尋。

警方調閱沿路監視器，發現老翁昨晚10時許離家後就不見蹤跡，因老翁年邁又患失智症，加上後庄地區深夜下起大雨，研判老翁不會走太遠，決定以老翁住家為圓心，兵分多路進行地毯式搜索。

三和所員警今中午11時許，終於在和美村名人幼兒園旁的一處菜園，看到一名倒臥在地的老翁，確認是失蹤的張翁，馬上通知家屬到場，雖無外傷且意識清醒，但警方仍聯絡救護車送往聖馬爾定醫院，經檢查後所幸無大礙。

83歲張姓老翁患有失智症，今晨被太太發現失蹤，警消獲報擴大搜索，上午11時在離家不遠處的泥濘中發現他。圖／中埔分局提供
83歲張姓老翁患有失智症，今晨被太太發現失蹤，警消獲報擴大搜索，上午11時在離家不遠處的泥濘中發現他。圖／中埔分局提供
83歲張姓老翁患有失智症，今晨被太太發現失蹤，警消獲報擴大搜索，上午11時在離家不遠處的泥濘中發現他。圖／中埔分局提供
83歲張姓老翁患有失智症，今晨被太太發現失蹤，警消獲報擴大搜索，上午11時在離家不遠處的泥濘中發現他。圖／中埔分局提供
83歲張姓老翁患有失智症，今晨被太太發現失蹤，警消獲報擴大搜索，上午11時在離家不遠處的泥濘中發現他。圖／中埔分局提供
83歲張姓老翁患有失智症，今晨被太太發現失蹤，警消獲報擴大搜索，上午11時在離家不遠處的泥濘中發現他。圖／中埔分局提供

失智症 失蹤

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