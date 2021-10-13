登鳶嘴山噴火自拍「火燒寂寞」 保七逮人函送法辦
保安警察第七總隊今天下午網路巡邏發現IG上有人PO出在台中市和平區鳶嘴山山尖噴火自拍照片「火燒寂寞」，因引火行為涉嫌違反違反森林法，指揮第五大隊、刑事警察大隊組成專案小組，傍晚會同林務局東勢林區管理處到彰化縣查獲陳姓男子（21歲）、徐姓男子（31歲），依違反森林法罪嫌函送台中地署偵辦。
第七總隊在IG發現後，以IG社群資料分析，並以警政署M-POLIOE臉部辨識系統查詢，循線今天傍晚在彰化縣查獲負責攝影陳男及噴火表演徐男，警方查出，徐男指稱為了拍攝特別的照片留念，以隨身攜帶的噴火表演工具及煤油，作出噴火行為，陳男拍攝後將照片PO上IG，另稱岩石上之火焰為後製，標題是「火燒寂寞」。
警方調查，鳶嘴山山頂噴火行為顯已危害山林環境、倘有不慎恐造成森林火災，全案函送台中地方檢察署偵辦，保安警察第七總隊第五大隊及東勢林區管理處共同呼籲，森林引火恐引起火災，燒燬珍貴原始林地，摧毀野生動物的家園，依據森林法在森林區域及森林保護區內不得有引火行為，違者可處12萬以上60萬元以下罰鍰，如燒燬森林者，可處2年以下徒刑，併科30萬元以下罰金，且處罰未遂犯，請民眾共同珍愛、守護森林，勿以身試法。
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