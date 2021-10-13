登鳶嘴山噴火自拍「火燒寂寞」 保七逮人函送法辦

保安警察第七總隊今天下午網路巡邏發現IG上有人PO出在台中市和平區鳶嘴山山尖噴火自拍照片「火燒寂寞」，因引火行為涉嫌違反違反森林法，指揮第五大隊、刑事警察大隊組成專案小組，傍晚會同林務局東勢林區管理處到彰化縣查獲陳姓男子（21歲）、徐姓男子（31歲），依違反森林法罪嫌函送台中地署偵辦。

第七總隊在IG發現後，以IG社群資料分析，並以警政署M-POLIOE臉部辨識系統查詢，循線今天傍晚在彰化縣查獲負責攝影陳男及噴火表演徐男，警方查出，徐男指稱為了拍攝特別的照片留念，以隨身攜帶的噴火表演工具及煤油，作出噴火行為，陳男拍攝後將照片PO上IG，另稱岩石上之火焰為後製，標題是「火燒寂寞」。