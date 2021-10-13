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石門溪水暴漲困13遊客 搜救人員晚間待命救援
13名遊客10月8日來到宜蘭縣大同鄉石門溪露營，卻遇上連日豪雨釀溪水暴漲，受困直到今天早上10點多，仍無法自行撤離，趕緊對外求援。宜蘭縣政府消防局獲報後，集結救災人車，並徵調重機具、民間吉普車挺進救援；然而天候不佳，救援團隊晚間6點後在安全處待命，將視天氣狀況申請直升機救援，目前受困民眾安全無虞。
該團受困民眾為10名大人、3名幼童，8日中午駕駛6輛吉普車，前往石門溪野營，預計11日上午離開。由於山區訊號不佳，他們無法即時獲得天候資訊，10日晚上山區開始下雨釀溪水暴漲，一行人來不及撤離受困，隨即退往溪床高灘地等待溪水消退。
據了解，他們因不想浪費社會資源，加上人身安全、食物足夠，原想等溪水退去再自行脫困，卻發現溪水迄今依舊湍急，才決定在今天早上向外求援。
宜蘭縣政府消防局獲報後，救災人員帶著相關水域救生裝備器材動身前往救援。但是，現場溪水暴漲湍急，怪手試圖挺進不成，又因山區能見度不高、雨勢未歇，空勤直升機無法進行空中救援。
受困人員與救災人員聯繫上，表示飲食充足且無安全疑慮，建議別強行渡溪。考量救援、受困人員安全，以及因天色昏暗、雨勢狀況等天候地理環境因素，救災人員晚上6點後先至安全處待命，並視天候狀況申請直升機救援。
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