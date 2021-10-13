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車禍驚見運鈔車起火還載三千萬 警不敢大意派六員駐守

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

新北市林口區今天下午1時許發生一起車禍，一輛載著新台幣三千萬餘元的運鈔車為到超商補錢，在忠福路與南勢二路口迴轉，卻遭後方直行貨車撞上，兩車頭因此起火燃燒，所幸三人逃出，僅兩名保全輕傷送醫，而運載現鈔也未受波及。

據了解，當時30歲方姓保全開著運鈔車載同事26歲李姓保全直行忠福路往林口方向，經過路口時迴轉要到對面超商補錢，轉到一半慘遭後方駕駛小貨車的52歲李男追撞。

撞擊巨大力道造成兩車車頭瞬間冒煙起火，三人見狀趕緊跳車逃命，兩名保全仍因此被火勢灼傷，所幸並無大礙。

警、消到場後迅速撲滅火勢，並將兩名受傷保全送醫。經酒測發現並無酒駕情勢，後續將交由林口警分局交通分隊釐清肇事責任。

警方見運鈔車上載有大量現金，唯恐有人趁火打劫便找來六名警力支援現場，直至保全公司到場才交手，並在一小時後清理完畢，恢復通車。

消防人員趕赴現場將火勢撲滅，並將灼傷的兩名保全送醫。記者柯毓庭／翻攝
消防人員趕赴現場將火勢撲滅，並將灼傷的兩名保全送醫。記者柯毓庭／翻攝
小貨車與運鈔車在路中央發生碰撞，不久後便起火燃燒。記者柯毓庭／翻攝
小貨車與運鈔車在路中央發生碰撞，不久後便起火燃燒。記者柯毓庭／翻攝

保全

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