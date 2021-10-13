聽新聞
test
0:00 / 0:00
車禍驚見運鈔車起火還載三千萬 警不敢大意派六員駐守
新北市林口區今天下午1時許發生一起車禍，一輛載著新台幣三千萬餘元的運鈔車為到超商補錢，在忠福路與南勢二路口迴轉，卻遭後方直行貨車撞上，兩車頭因此起火燃燒，所幸三人逃出，僅兩名保全輕傷送醫，而運載現鈔也未受波及。
據了解，當時30歲方姓保全開著運鈔車載同事26歲李姓保全直行忠福路往林口方向，經過路口時迴轉要到對面超商補錢，轉到一半慘遭後方駕駛小貨車的52歲李男追撞。
撞擊巨大力道造成兩車車頭瞬間冒煙起火，三人見狀趕緊跳車逃命，兩名保全仍因此被火勢灼傷，所幸並無大礙。
警、消到場後迅速撲滅火勢，並將兩名受傷保全送醫。經酒測發現並無酒駕情勢，後續將交由林口警分局交通分隊釐清肇事責任。
警方見運鈔車上載有大量現金，唯恐有人趁火打劫便找來六名警力支援現場，直至保全公司到場才交手，並在一小時後清理完畢，恢復通車。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言