車禍驚見運鈔車起火還載三千萬 警不敢大意派六員駐守

新北市林口區今天下午1時許發生一起車禍，一輛載著新台幣三千萬餘元的運鈔車為到超商補錢，在忠福路與南勢二路口迴轉，卻遭後方直行貨車撞上，兩車頭因此起火燃燒，所幸三人逃出，僅兩名保全輕傷送醫，而運載現鈔也未受波及。

據了解，當時30歲方姓保全開著運鈔車載同事26歲李姓保全直行忠福路往林口方向，經過路口時迴轉要到對面超商補錢，轉到一半慘遭後方駕駛小貨車的52歲李男追撞。

撞擊巨大力道造成兩車車頭瞬間冒煙起火，三人見狀趕緊跳車逃命，兩名保全仍因此被火勢灼傷，所幸並無大礙。

警、消到場後迅速撲滅火勢，並將兩名受傷保全送醫。經酒測發現並無酒駕情勢，後續將交由林口警分局交通分隊釐清肇事責任。