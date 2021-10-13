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大雨中賓士車高速公路360度轉彎 網看傻：好像拍電影
有民眾昨天在臉書上PO出一段影片，畫面上在大雨中有輛賓士車，原先行駛在內車道，突然急速的360度大轉彎，橫越了5線道，最後停在最外側車道下交流道，影片一出引發許多網友的熱烈討論，但國道公路警察局表示，若駕駛人故意如此作為，將依道路交通管理處罰條例第43條，舉發該危險駕駛行為，處汽車駕駛人1萬2千至2萬4千元罰鍰，並吊扣汽車牌照6個月。
有民眾昨天在臉書上PO出行車記錄器影片，畫面上可以看到白色賓士車，原先好好的開在內車道，卻突然向右偏轉，並大幅度的360打轉，最後停在最外側的交流道車道，順勢揚長而去。
民眾的臉書PO也附註「只能說.....他技術真的不錯....」，網友也在底下留言，「為什麼一樣下交流道，他的比較好玩」，「怕被後車拍到車牌，這樣下交流道，拍不到了吧！」，「華麗的下交流道，可以下已錯過的交流道，又不會被檢舉，還可以被眾人讚美一舉數得啊！！！」，「哈哈哈，好像拍電影」。
國道公路警察局第二大隊楊梅分隊長陳科宏今天表示，關於賓士360度滑下交流道一案，經查沒有交通事故案件紀錄，本單位將持續追查相關資料，如此是駕駛人故意行為，將依道路交通管理處罰條例第43條，舉發該危險駕駛行為，處汽車駕駛人1萬2千至2萬4千元罰鍰，並吊扣汽車牌照6個月。
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