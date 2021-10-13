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屏東大鬼湖山難救人 高市搜救隊員墜落山坡頭部受創

聯合報 / 記者林保光／即時報導

高、屏搜救人員挺進山區救援，傳出高雄支援小組1隊員不慎滑落山坡，頭部受傷。圖為屏東搜救人員挺進山區救人畫面。圖／屏東縣消防局提供
高、屏搜救人員挺進山區救援，傳出高雄支援小組1隊員不慎滑落山坡，頭部受傷。圖為屏東搜救人員挺進山區救人畫面。圖／屏東縣消防局提供

屏東大鬼湖1支登山隊發生山難，登山隊員1死1傷，高雄市消防局派1組搜救人員4人趕赴支援，今天下午卻傳出，其中1名吳姓隊員昨天上山時，不慎滑落山坡，頭部受創，疑有腦震盪現象，由隊友送返旗山醫院治療。

據了解，這支登山隊10月11日在大鬼湖登山口附近營地，陳姓（51歲）、周姓（58歲）2登山客墜落山谷，直到今天屏東援救人員抵達，發現陳已死亡、周大腿骨折。

高雄市消防局昨天派遣第六大隊4名搜救人員，挺進大鬼湖山難發生地救人，但途中因1名隊員受傷撤退。

高雄市消防第六大隊組長郭沐龍表示，支援小組回報，昨天下午1點30分左右，在趕赴救人途中，因地勢陡峭，吳姓隊員不慎滑落山坡，頭部受創，有頭暈現象，擔心有腦震盪現象，後來確認屏東消防局第一組搜救小組人員已抵達事發地，支援人員便即撤退，護送受傷的吳姓隊員下山。至今天傍晚，支援小組仍在折返途中。

郭沐龍說，支援小組挺進的山路地形顛簸陡峭，平時就不好走，加上下雨、山路滑，隊員才不慎滑落山坡。

屏東 山難

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