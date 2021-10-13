聽新聞
test
0:00 / 0:00
屏東大鬼湖山難救人 高市搜救隊員墜落山坡頭部受創
屏東大鬼湖1支登山隊發生山難，登山隊員1死1傷，高雄市消防局派1組搜救人員4人趕赴支援，今天下午卻傳出，其中1名吳姓隊員昨天上山時，不慎滑落山坡，頭部受創，疑有腦震盪現象，由隊友送返旗山醫院治療。
據了解，這支登山隊10月11日在大鬼湖登山口附近營地，陳姓（51歲）、周姓（58歲）2登山客墜落山谷，直到今天屏東援救人員抵達，發現陳已死亡、周大腿骨折。
高雄市消防局昨天派遣第六大隊4名搜救人員，挺進大鬼湖山難發生地救人，但途中因1名隊員受傷撤退。
高雄市消防第六大隊組長郭沐龍表示，支援小組回報，昨天下午1點30分左右，在趕赴救人途中，因地勢陡峭，吳姓隊員不慎滑落山坡，頭部受創，有頭暈現象，擔心有腦震盪現象，後來確認屏東消防局第一組搜救小組人員已抵達事發地，支援人員便即撤退，護送受傷的吳姓隊員下山。至今天傍晚，支援小組仍在折返途中。
郭沐龍說，支援小組挺進的山路地形顛簸陡峭，平時就不好走，加上下雨、山路滑，隊員才不慎滑落山坡。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言