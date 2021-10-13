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持過期三倍券消費400元 涉案婦人依詐欺罪遭送辦

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣竹南鎮「天雲扁食」前天發生消費者持2張過期「三倍券」消費400元的案件，竹南警分局昨天上午網路巡邏發現店家在臉書社團的PO文，主動展開調查，昨天透過路口監視畫面「以車追人」，下午3點多找到涉嫌以三倍券混充五倍券使用的張姓婦人，她聲稱結帳時「拿錯了」以致誤用，但全案仍將依詐欺罪嫌函送檢方偵辦。

30多歲的張姓婦人和朋友一行共3個大人、2個小孩，前天到扁食店點餐消費400元整，但張姓婦人以2張過期的三倍券結帳，店家晚間結帳時發現並非五倍券，將情況PO在臉書地方社團，提醒其他店家不要受害，此事引發關注。

竹南警分局指出，行政院振興五倍券剛於10月8日開始兌領使用，竹南鎮就有店家收到「過期紙本三倍券」，原來是有客人結帳時拿去年過期的振興三倍券付款，分局員警12日上午執行網路巡邏時發現這篇貼文，雖然店家未向警方報案，但全案可能涉及詐欺罪，且為避免其他人受害，分局立即派員警調查，主動聯繫店家了解經過，並循線在昨天下午3點多查獲涉案婦人，訊問後全案將函送法辦；提醒店家忙碌之餘，也請小心確認收到的是否為現行的五倍券，警方對魚目混珠拿三倍券混充五倍券者將積極依法究辦，呼籲民眾切勿因小失大而觸法。

現行的振興五倍券。圖／警方提供
現行的振興五倍券。圖／警方提供
已過期的三倍券。圖／警方提供
已過期的三倍券。圖／警方提供
婦人涉嫌以過期的三倍券混充五倍券消費400元，警方將依詐欺罪嫌函送法辦。圖／業者提供
婦人涉嫌以過期的三倍券混充五倍券消費400元，警方將依詐欺罪嫌函送法辦。圖／業者提供

詐欺 苗栗縣

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