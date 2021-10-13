持過期三倍券消費400元 涉案婦人依詐欺罪遭送辦

苗栗縣竹南鎮「天雲扁食」前天發生消費者持2張過期「三倍券」消費400元的案件，竹南警分局昨天上午網路巡邏發現店家在臉書社團的PO文，主動展開調查，昨天透過路口監視畫面「以車追人」，下午3點多找到涉嫌以三倍券混充五倍券使用的張姓婦人，她聲稱結帳時「拿錯了」以致誤用，但全案仍將依詐欺罪嫌函送檢方偵辦。

30多歲的張姓婦人和朋友一行共3個大人、2個小孩，前天到扁食店點餐消費400元整，但張姓婦人以2張過期的三倍券結帳，店家晚間結帳時發現並非五倍券，將情況PO在臉書地方社團，提醒其他店家不要受害，此事引發關注。