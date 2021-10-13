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國慶寶寶等不及看世界！孕婦羊水破卻受困車陣 警鳴笛開道送醫

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市旗山區一名張姓男子因太太李姓孕婦肚子不適，送醫途中李婦羊水突然破了，張男急忙向警方求助，員警鳴笛護送就醫。記者陳玫伶／翻攝
高雄市旗山區一名張姓男子因太太李姓孕婦肚子不適，送醫途中李婦羊水突然破了，張男急忙向警方求助，員警鳴笛護送就醫。記者陳玫伶／翻攝

高雄市旗山區一名張姓男子因太太李姓孕婦肚子不適，原想開車載到左營區的婦幼醫院，沒想到半路上，李女羊水突然破了，張男轎車又困在國慶連假車流中，一時緊張向路邊進行交通管制的旗山警分局員警求助，員警立即騎警車一路鳴笛開道，就近將張男等人帶往衛福部立旗山醫院。

旗山警分局員警本月10日下午至旗山區延平二路與樹人橫路口進行交通疏導勤務時，張姓男子（23歲）駕駛白色轎車，將車輛開到員警身邊，神情緊張指著坐在後座的李姓孕婦（25歲）。

張男向員警表示，他的太太李姓孕婦下午突然說肚子不舒服，他原本想帶太太到位於左營、常去的婦幼醫院，沒想到半路上太太羊水突然破了、肚子疼痛可能要生，但車輛受困在連假車潮中，希望員警協助。

員警擔心叫救護車可能來不及，為爭取送醫時間，立即騎警車開道，沿路開警示燈、鳴警報器，將張男等人送往旗山醫院，讓原本15分鐘車程縮短為5分鐘，李婦順利生下一名國慶女寶寶，母子均安，張男鬆了一口氣，頻頻向員警道謝，並表示要包紅包，員警連忙婉拒。

高雄市旗山區一名張姓男子因太太李姓孕婦肚子不適，送醫途中李婦羊水突然破了，張男急忙向警方求助，員警鳴笛護送就醫。記者陳玫伶／翻攝
高雄市旗山區一名張姓男子因太太李姓孕婦肚子不適，送醫途中李婦羊水突然破了，張男急忙向警方求助，員警鳴笛護送就醫。記者陳玫伶／翻攝

高雄市旗山區一名張姓男子因太太李姓孕婦肚子不適，送醫途中李婦羊水突然破了，張男急忙向警方求助。記者陳玫伶／翻攝
高雄市旗山區一名張姓男子因太太李姓孕婦肚子不適，送醫途中李婦羊水突然破了，張男急忙向警方求助。記者陳玫伶／翻攝

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