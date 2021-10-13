郵局發放五倍券 警提醒民眾注意「釣魚簡訊」

中華郵政從昨日起開始發放振興五倍券，內湖分局一同與內湖郵局進行反詐騙宣導，警方表示，詐騙集團多會以網路釣魚簡訊佯稱「振興券加碼回饋」方式，要民眾點擊網路連結，待點入網頁後，便會竊取個人資料或開啟小額付費功能，宣導請民眾多多注意。

內湖警方指出，近日除了振興券的反詐騙宣導，交通安全也需民眾留意。據統計，今年1月至9月的行人事故較去年同期增加，警方也出動Q版警察大頭娃娃，要民眾注意常見的行人肇事原因：「車輛搶越行人穿越道」、「行人不依號誌指示」及「未依規定行走行人穿越道」。