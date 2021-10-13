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重陽節前派出所長帶隊關懷104歲阿嬤 她害羞說還沒梳頭
明天是農曆9月9日重陽節，台中東勢警分局茅埔派出所長劉國富率員警及志工，在重陽節前夕關懷拜訪轄內百歲以上人瑞，104歲阿嬤聽到所長帶隊來拜訪，害羞說「還沒梳頭」。
茅埔派出所長劉國富自掏腰包買圓形小糕餅當伴手禮，寓意其家族「家庭圓融、子孫滿堂」，也向阿嬤及其家人宣導日新月異的詐騙手法，遏止詐騙找上門。
茅埔派出所轄內百歲以上人瑞有2人，都住在東勢區慶福里慶福街上，102歲阿嬤和家人見所長等人來家中拜訪，開心招呼眾人吃水果聊天；104歲阿嬤見員警來家中拜訪，害羞的表示「沒梳頭」，堅持要進房間整理頭髮後出來，再開心的與員警分享養生之道。
所長劉國富表示，重陽節又稱敬老節，於農曆9月9日，「99」和「久久」同音，有長長久久的「長壽」含意，警方藉由重陽節拜訪轄區長者機會，拉近警民關係，展現親民愛民精神。
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