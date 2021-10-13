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影／網紅、越野車族揪團愛去石門溪 遇溪水暴漲超危險

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導

13名遊客本月8日到宜蘭石門溪野營，遇到溪水暴漲受困待援。石門溪是一條野溪，平常水量不多，容易讓人忽略瞬間溪水暴漲危險，林務單位的專業特遣隊員曾經在這條溪被沖走獲救，遊客颱風天涉入險境，簡直拿生命開玩笑。

這群遊客本月8日中午分乘6輛吉普車，10名大人及3名幼童前往宜蘭大同鄉石門溪露營，原訂11日離開，因山區訊號不佳沒有即時天候資訊，10日晚上山區開始降雨溪水暴漲，轉往溪床高灘地；未料今天持續下雨，溪水高漲無減緩趨勢，緊急通報消防單位救援。

石門溪（又稱大溪）位於蘭陽溪上游集水區，屬於清水溪水系，該水系包含清水溪、赤爐坑溪及石門溪，清水溪與石門溪各自獨立，兩溪流交會於台7丙線的清水橋（清水地熱園區附近）後，流入蘭陽溪流域。

山區空氣好、風光秀麗，是野溪吸引人的地方，但是石門溪的名氣與人氣比不上清水溪，清水溪因為火紅的清水地熱園區而吸引人，且清水溪有地熱露頭，一般遊客比較容易親近。

石門溪在蘭陽溪上游，是一處露天溪床，平日僅有少量溪水，假日可見吉普車、越野車進入，目前國人瘋露營及野營活動，有網紅或社群團體會相邀進行越野試車輛改裝效果及野營，前往該溪流進行活動。

不過，石門溪位於國有林班地的野溪行水區域，豪大雨季期間，山區發生強降雨時會有溪水暴漲，基於安全，羅東林管處在石門溪兩處主要入口處設置告示牌，說明溪流有潛在危險。

其實不要說是一般遊客，就連訓練有素的專業人員也曾受困，林務局羅東林管處106年9月安排特遣隊員到石門溪上游探勘，半路湍急溪水瞬間上漲，一名隊員不慎被溪水沖走，造成頭部、四肢受傷，但水勢太大無法救人，出動直升機吊掛才把人救出送醫，民眾到野溪從事相關活動，還是要特別小心。

台北市來的13名遊客日前到宜蘭石門溪露營，遇到溪水暴漲受困，消防人員要前往待援。 圖／消防局提供
台北市來的13名遊客日前到宜蘭石門溪露營，遇到溪水暴漲受困，消防人員要前往待援。 圖／消防局提供
宜蘭石門溪是一處露天溪床，平日僅有少量溪水，假日可見吉普車、越野車進入，但如果遇到瞬間溪水暴漲，非常危險。圖／民眾提供
宜蘭石門溪是一處露天溪床，平日僅有少量溪水，假日可見吉普車、越野車進入，但如果遇到瞬間溪水暴漲，非常危險。圖／民眾提供
宜蘭石門溪是一處露天溪床，平日僅有少量溪水，假日可見吉普車、越野車進入，但如果遇到瞬間溪水暴漲，非常危險。圖／民眾提供
宜蘭石門溪是一處露天溪床，平日僅有少量溪水，假日可見吉普車、越野車進入，但如果遇到瞬間溪水暴漲，非常危險。圖／民眾提供
石門溪（又稱大溪）位於蘭陽溪上游集水區，屬於清水溪水系之一。記者戴永華／翻攝
石門溪（又稱大溪）位於蘭陽溪上游集水區，屬於清水溪水系之一。記者戴永華／翻攝

石門 蘭陽溪 露營

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