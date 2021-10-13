愛心店家開放需要民眾自取嬰兒用品 婦搬12樣挨告竊盜

43歲黃女昨天見上午見臉書發文，指稱嬰兒用品店結束營業，低收戶或有需要的民眾可自行取用，便到位於新北市泰山區的店家倉儲內搬走嬰兒車等12樣物品，未料店家返回倉儲發現物品全空，誤以為民眾不問自取，便向警方報案竊盜，警方循線調閱監視畫面，通知黃女到案，詢後依竊盜罪嫌將她函送。

據查證，黃女有低收戶證明，她在臉書上看到民眾發文，表示泰山區一間柳姓負責人開設的嬰兒用品店準備結束營業，為回饋社會做愛心，決定開放低收戶或有需要的民眾前往位於泰山區的倉儲自取嬰兒用品，若非低收資格可自行樂捐、投錢到愛心箱即可，剩餘物品將會樂捐給孤兒院使用。

黃女見文便開著廂型車到倉儲後，見倉儲門開著、裡面有民眾在搬取物品，詢問「這可以搬嗎」，民眾回覆可以後，黃女便一口氣搬走嬰兒車、嬰兒床、嬰兒安全座椅等12樣物品後離去，未留下樂捐金額、亦未告知嬰兒用品店。

柳姓負責人返回倉儲後，見物品被搬完，調閱監視器發現有人一口氣搬走12樣物品，氣得報警提告竊盜，想請黃女歸還物品，給真正有需要的人。