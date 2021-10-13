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影／明道大學外籍生自撞身亡 明年就畢業 魂斷異鄉
彰化縣明道大學大四外籍生史瓦帝尼籍的帕姓學生，本周一(11日)清晨6點多在學校旁的文化路自撞電桿身亡，帕生原本明年6月就可畢業，讓師生都相當不捨，檢警調查，帕生並無酒駕，疑似一時恍神而自撞身亡，由於史瓦帝尼為台灣在非洲唯一的邦交國，外交部與大使館人員相當重視，也派員前來協助後事。
警方調查，33歲帕生是11日清晨6點23分在溪州鄉文化路自撞路旁電桿，帕生撞到電桿後，強力撞擊力彈飛到對向，雖經消防隊送彰化醫院急救，因頭部重創仍傷重死亡。
明道大學表示，帕生是餐旅系大四學生11日清晨與其他3名同學從超商出來後要騎車回學校，卻在文化路途中自撞電桿身亡，對於這場意外，帕生的同學和老師都感到錯愕與不捨，校方也深感遺憾，將會協助家屬處理善後事宜，也會啟動該生就讀班級哀傷輔導，盼師生早日走出傷痛。
由於曾傳聞車禍死亡的是王室成員，不過明道大學表示，帕生並非王室成員，由於明道的史國學生都是透過國王辦公室推薦來台念書，但不代表他們就是皇室成員，而是外界誤會了，由於目前因疫情關係其家屬難以到台灣處理後事，也委由外交部與大使館進行後續協助處裡。
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