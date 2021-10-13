驚悚畫面曝光！苗栗高職生騎車疑闖紅燈 撞高鐵快捷公車

18歲林姓高職學生上午8點多騎機車行經高鐵苗栗車站特定區新港三路、高鐵六路路口時，疑似闖紅燈撞上正左轉的高鐵快捷公車，林姓學生倒地後左腳出現開放性骨折，送醫治療；這起車禍，學生和公車司機都沒有酒駕，肇事原因和責任有待釐清，路口監視畫面記錄下車禍發生過程，令人怵目驚心。

苗栗縣消防局表示，上午8點12分接獲後龍鎮新港三路與高鐵六路路口的車禍報案，救護人員抵達現場，發現1名男性機車騎士於路口與公車發生碰撞，導致左腳開放性骨折，騎士有戴安全帽，意識清楚，救護人員在現場初步處理後，將傷患者送往部立苗栗醫院救治。

竹南警分局新港派出所接獲報案，員警立即趕赴現場處理、協助受傷騎士由救護車送醫，並在現場進行交通疏導。

經初步調查，肇事雙方都沒有酒駕，騎機車的已成年高職生當時由新港三路往東直行，行經新港三路及高鐵六路路口時，疑似闖紅燈繼續行駛，公車剛好由新港三路依左轉號誌駛入高鐵六路，在路口遭機車撞上駕駛座擋風玻璃，騎士彈飛受傷倒地，場面怵目驚心。

事故發生後，公車擋風破璃裂成蜘蛛網狀，機車遭壓在公車前方車底，突發事故讓公車內的駕駛及7名乘客飽受驚嚇，機車騎士受傷但意識清楚，生命無虞，乘客隨後由另一輛高鐵快捷公車載離。