假賣PS5騙買家 啃老男以博奕網站虛擬帳戶收錢詐財

科技大學畢業的林姓男子沒工作，又沈溺網路賭博輸光錢，在臉書設假帳號，佯稱賣時下很夯的PS5遊戲機，涉嫌騙買家上當。高雄警方昨赴新北市逮捕他到案，查出他竟以博奕網站的虛擬帳戶收錢，逃避警方查緝，近5月騙至少25人匯款，全案依詐欺罪嫌移送法辦。

據了解，林姓男子（30歲）趁PS5遊戲機缺貨，自5月起，在臉書設「Petter Lin」等4個帳號，貼文涉嫌佯稱有未拆封的PS5主機要賣，每台賣1萬8000元，吸引不少玩家爭購，他私訊買家，匯款到他在博奕網站的虛擬帳戶，買家匯款後，他在通訊軟體上封鎖買家，買家才報警查辦。

高雄市刑警大隊偵四隊據報，追查2個多月，發覺騙買家的4個臉書帳號，全是林姓男子所設的帳號，查出他住在新北市新莊區，昨天北上拘捕他到案，查扣他的手機及聯繫賣遊戲機的資料及存摺。