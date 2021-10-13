老街溪河床尋獲5旬男子 疑似欠債起輕生念頭

桃園上月17日有名23歲的李姓男子向警方報案表示，自己54歲的父親傳傳訊息給他，內容疑似有輕生念頭，讓他相當緊張，警方獲報後至李父租屋處，發現應門無人回應，且李父的機車也停放在家門口，最後警方依手機最後的發話位置，在中壢區領航南路老街溪旁河床發現面容虛弱的李父，警方趕緊將其帶回派出所，並通知李男，所幸沒發生憾事。

警方透過最後發話位置，終於在領航南路街溪河床找到李父。記者翁唯真／翻攝

李男上月17日時，向警方報案指出自己在11日時，收到父親的奇怪訊息，起初不疑有他，但之後幾天都聯繫不上父親，才會向警方求助。

據了解，李父平時都自己在外租屋，到處流浪，因此警方透過李父的朋友，找到租屋處的房東，協助開門進入屋內查看，發現無人，再查看電表，已多日沒有使用紀錄，加上門外的李父的機車停放在外，並調閱監視器發現已多日未有李父騎乘的畫面。

警方又試圖撥打手機，也無人應答，加上房東告知李父已積欠房租2個月之久，警方又聯絡了李父的幾位朋友，發現他有許多欠債，因此警方日夜針對轄內多處土地公廟、廢棄工寮找尋，並透過手機最後發話位置，終於在中壢區領航南路橋旁老街溪河床草叢內尋獲李父，現場經檢視李父無任何外傷惟面容虛弱，李父當場向警方表示已有5天未進食，僅喝水度日，警方立即將李父帶返所內，並購買便當及礦泉水讓李父充飢，並通知李男將父親帶回。