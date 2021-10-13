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82歲翁平均每月走失一次 家屬:最遠曾走了10多公里

聯合報 / 記者 劉柏均／台中即時報導

台中市第三警分局日前上午接獲報案，在南區四育國中附近發現迷途的黃姓老翁，警方詢問下才發現黃從西區住家，步行了約4公里到南區來，家人向警方表示，老翁不是第一次偷跑出門了，最遠紀錄還曾走到離住家10幾公里外的北屯大坑，幸好有民眾及警方幫忙才能讓他平安回家。

台中市第三警分局勤工所警員楊舒婷、楊文益在4日7時許接獲民眾報案，表示在南區四育國中附近有迷失老翁，警方了解後才驚覺，82歲的黃姓老翁患有嚴重重聽，花費了一番力氣才終於問出老翁家住址；抵達該地址後，老翁竟對環境一臉茫然，附近住戶也表示不曾見過他，警方最後透過人臉辨識系統，才終於依照遠在2公里外的正確地址，將黃平安送回台中西區住處。

黃姓老翁的孫子見到阿公回來了，便急忙上前迎接並頻頻向員警道謝，他向警方表示，老翁曾就醫檢查並未達到失智標準，患有嚴重重聽並時常亂報地址，有時會趁著家人不注意偷跑出門，幾乎每個月都會走失一次，有一次甚至走到離家10幾公里外的北屯大坑地區，幸好每次都有熱心民眾及警方的協助，老翁才能平安回家。

警方提醒，民眾家中若有經常或可能會走失之長輩或家屬，可為其配戴防走失手環，以利家屬走失時，讓警方能快速掌握其身分，迅速協助返家；另籲請民眾，若在街頭發現需要協助的長輩，請留住迷失長輩並通知警方協助，讓他們能儘快平安返家。

患有嚴重重聽的台中82歲黃姓老翁平均每個月走失一次，最遠一次甚至走到離家10多公里外的台中大坑，幸好每次都有熱心民眾及警方的協助，老翁才能平安回家。記者劉柏均／翻攝
患有嚴重重聽的台中82歲黃姓老翁平均每個月走失一次，最遠一次甚至走到離家10多公里外的台中大坑，幸好每次都有熱心民眾及警方的協助，老翁才能平安回家。記者劉柏均／翻攝

台中市 人臉辨識

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