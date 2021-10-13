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影／保全員掉千元鈔滿天飛 中和3警擋車快手撿回4萬多

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

陳姓保全員日前騎車半路掉落一整疊千元鈔滿天飛，中和警分局行政組長林啟發3人開車路過撞見，連忙下車擋車快手幫忙撿回4萬3000元，陳男事後得知警方幫忙撿回大半不慎遺落的現金，連聲感謝不已。

中和警分局行政組組長林啟發與警務佐林峻瑋及警員古賢明3人，10月6日上午11時外出洽公，開車行經中和區中正路與圓通路口，發現路口有千元鈔票在路中滿天飛舞，林啟發為維護交通順暢及其他用路人安全，連忙將公務車停靠路邊立即下車協助處理，林啟發與警務佐林峻瑋及警員古賢明3人沿路將飛舞的鈔票及資料夾撿起並送至錦和派出所，經清點共拾得43張千元大鈔，總計4萬3000元。

派出所員警調閱該路口監視器畫面比對，發現是在雙和醫院附近擔任社區警衛的陳姓男子遺落，原來是陳男天收取社區管理費用後，騎機車準備送回公司，行經該路口時，裝有5萬元和公文的資料夾不慎掉落，陳男領回遺失的4萬3000元後，大大鬆了一口氣。他表示，這些錢相當於1個多月的薪水，倘若無法順利找回，真的會欲哭無淚，也感謝中和警方熱心幫忙協助。

陳姓保全員日前騎車半路掉落一整疊千元鈔滿天飛，中和警分局行政組長林啟發3人見狀，連忙下車擋車快手幫忙撿回4萬多元。記者王長鼎／翻攝
陳姓保全員日前騎車半路掉落一整疊千元鈔滿天飛，中和警分局行政組長林啟發3人見狀，連忙下車擋車快手幫忙撿回4萬多元。記者王長鼎／翻攝
陳姓保全員日前騎車半路掉落一整疊千元鈔滿天飛，中和警分局行政組長林啟發3人見狀，連忙下車擋車快手幫忙撿回4萬多元。記者王長鼎／翻攝
陳姓保全員日前騎車半路掉落一整疊千元鈔滿天飛，中和警分局行政組長林啟發3人見狀，連忙下車擋車快手幫忙撿回4萬多元。記者王長鼎／翻攝
陳姓保全員日前騎車半路掉落一整疊千元鈔滿天飛，中和警分局行政組長林啟發3人見狀，連忙下車擋車快手幫忙撿回4萬多元。記者王長鼎／翻攝
陳姓保全員日前騎車半路掉落一整疊千元鈔滿天飛，中和警分局行政組長林啟發3人見狀，連忙下車擋車快手幫忙撿回4萬多元。記者王長鼎／翻攝

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