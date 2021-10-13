敘利亞美軍網友及監管帳戶老梗 郵局警覺！擋下2起詐騙
台南麻豆分局12日11時許接獲麻豆郵局通報，一名周姓民眾於網路上認識一位自稱敘利亞美軍駐軍醫師，表示欲將名下金錢及證件寄放給周民保管，因包裹在越南海關，需繳納海關費用新臺幣5萬元後，物品才能寄至台灣，所幸於匯款前由麻豆所警員現場查證並告知周民此為詐騙手法，成功攔阻詐騙；當天下午1時許，下營郵局也通報姜姓民眾接獲假檢察官電話，稱姜民帳戶在北部涉及刑案，要監管其名下金融帳戶新臺幣70萬元，下營所警員獲報後也立即前往現場，向姜民解釋後成功攔阻詐騙。
警方表示，隨著五倍券的發放，詐騙案件有明顯增多趨勢，除了最新穎的五倍券詐騙手法，許多常見的詐騙伎倆也再次重出江湖，除了透過分局本身執行各項防詐勤務外，積極與轄區各金融機構及超商業者加強溝通聯繫網，落實執行防詐騙關懷提問也是成功攔阻詐騙的最大秘訣，麻警與郵局便成功攔阻2起詐騙案件，安全守護民眾財產共新臺幣75萬元。
麻豆分局分局長許敏能提醒民眾，詐騙案件層出不窮，但萬變不離宗，詐騙方法多利用社群網站、通訊軟體、或假交友、假冒身分等手法欺騙被害人，利用民眾想要不勞而獲或是擔心遭刑案訴訟纏身等心理進行詐騙，請民眾千萬不要上當，若遇類似詐騙案件，應謹記「1聽、2掛、3查證」原則，立即掛斷後撥打165反詐騙專線或向110報案，才能為你守住錢財，避免受騙。
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