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影／攝影師鳶嘴山頂玩「噴火」 網友也冒火 林管處要罰

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

一名攝影師在台中知名鳶嘴山頂表演噴火，表演過程部分液體噴落山壁引起火焰，照片被轉貼臉書「靠北登山大小事」後，引起網友大罵，攝影師事後在IG道歉說，表演用的是低揮發液體，拍攝結束有擦拭乾淨才離開，但東勢林管處說此舉已違法，已請警方調查。

攝影師在鳶嘴山頂表演噴火照片，在網路引起討論，有網友說山林是大家的，為何他不站在他家房間床頭噴火看看，也有人說看到這種行為很痛心，還有網友說已報案。

攝影師事後在IG說明，他與朋友本月5日到鳶嘴山登山，為紀念登山活動留下紀錄，在山頂進行噴火留影，所用燃料是高燃點低揮發的液體，拍攝結束有擦拭乾淨，恢復原狀，拍攝時有對其他登山客講解安全才拍攝，他說雖為紀念，進行前確實缺乏考量，深感抱歉，他感謝山友指教與檢討，會更謹慎。

林務局東勢林管處秘書吳貞純今天表示，有關登山客於鳶嘴山表演噴火行為，依據森林法第34條第1項規定，森林區域及森林保護區內，不得有引火行為，違反者，可處12萬元以上，60萬元以下罰鍰，另依森林法53條第3項，失火燒燬他人之森林者，處二年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣30萬元以下罰金。

她說此案已請保七總隊第五大隊東勢分隊依法調查，東勢林區管理處呼籲進入山林不得有引火行為，請大家共同遵守，共同守護台灣山林。

一名攝影師在台中鳶嘴山頂表演噴火，被網友罵翻。圖／翻攝靠北登山大小事
一名攝影師在台中鳶嘴山頂表演噴火，被網友罵翻。圖／翻攝靠北登山大小事
一名攝影師在台中鳶嘴山頂表演噴火，被網友罵翻。圖／翻攝靠北登山大小事
一名攝影師在台中鳶嘴山頂表演噴火，被網友罵翻。圖／翻攝靠北登山大小事

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