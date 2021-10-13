風雨仍大！屏東大鬼湖登山1死1傷 搜救人員今早接觸傷者

一組24人登山隊伍，11日在大鬼湖登山口附近、高市檜木營地，有2人墜落山谷，屏東縣消防局救難人員歷時2天挺進現場，今天上午8點10分接觸到這組登山隊伍，確認59歲陳姓男子死亡、58歲周男大腿骨折，山區路況風雨仍大，無法將傷者與遺體搬運方式帶下山，現場將開闢直升機起降點等候天氣狀況再行吊掛，其餘登山客將協助引導下山。

屏東縣消防局11日接獲報案，登山團24人，共18男6女，在大鬼湖登山口附近、海拔約2273公尺檜木營地，有兩人摔落山谷，消防局當天一度申請空勤總隊直升機，但因雲層過厚只能折返，11日中午改由地面部隊挺進。

由於颱風外圍環流影響大，山區大雨不斷，第一組消防人員13日上午8點10分接觸到該登山團，確認1死1傷，該團成員共24人，3人已先行下山，剩下19名登山客將協助引導下山。

由於山區雨勢仍大，沿路有多處崩塌情況，無法將傷者與遺體搬運下山，將再回到昨晚救難人員紮營位置，開闢直升機起降點，等待天氣狀況許可後再行吊掛。

屏東縣消防局11日出動第一批人員6人已接觸到傷者，昨天出動2批人員，8人、9人，隊伍仍在挺進中。高市消防局昨天支援的5人，昨天1人遭落石擊傷，高市消防局支援5人昨已先撤退下山。