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影／家門前泥流滾滾 花蓮玉里一家7口受困獲救

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導

圓規颱風外圍環流挾帶豪大雨，連日狂襲花蓮，今天全台累積雨量前40名幾乎都被花蓮中南區各鄉鎮包辦，排名第一的玉里鎮安通山今日累計雨量逼近300毫米，玉里鎮源城里一戶人家，因家門前泥流滾滾，還有灌進住宅之虞，請求消防人員協助，一早緊急將老小共7人撤離。

花蓮縣消防局今晨6時26分接獲曾姓民眾報案，指一家人住在源城里，因有土石流情形，泥水灌入住宅內，人員雖安全，但擔心危險無法撤離， 請求協助。

玉里消防分隊派出3車共6人救援，發現這戶人家門前稻田排水溝渠遭土石流淤積，大水暴漲，泥流滾滾，最深處達膝蓋，該戶人家無法出去，即將一家三代老小，包括2名孩童、一名76歲阿嬤等共7人陸續帶出，花了約半小時平安安置在其位於鎮上的自宅。

花蓮玉里鎮源城里一戶人家因門前稻田排水溝渠暴漲，被泥流大水圍困，向消防人員求助。記者王燕華／翻攝
花蓮玉里鎮源城里一戶人家因門前稻田排水溝渠暴漲，被泥流大水圍困，向消防人員求助。記者王燕華／翻攝
花蓮玉里鎮源城里一戶人家因門前稻田排水溝渠暴漲，被泥流大水圍困，向消防人員求助。記者王燕華／翻攝
花蓮玉里鎮源城里一戶人家因門前稻田排水溝渠暴漲，被泥流大水圍困，向消防人員求助。記者王燕華／翻攝
花蓮縣玉里鎮大雨不斷，源城里一戶人家，因泥流灌進家門，向消防局求援，請求協助撤離。記者王燕華／翻攝
花蓮縣玉里鎮大雨不斷，源城里一戶人家，因泥流灌進家門，向消防局求援，請求協助撤離。記者王燕華／翻攝

花蓮 土石流 圓規颱風

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