影／家門前泥流滾滾 花蓮玉里一家7口受困獲救

圓規颱風外圍環流挾帶豪大雨，連日狂襲花蓮，今天全台累積雨量前40名幾乎都被花蓮中南區各鄉鎮包辦，排名第一的玉里鎮安通山今日累計雨量逼近300毫米，玉里鎮源城里一戶人家，因家門前泥流滾滾，還有灌進住宅之虞，請求消防人員協助，一早緊急將老小共7人撤離。

花蓮縣消防局今晨6時26分接獲曾姓民眾報案，指一家人住在源城里，因有土石流情形，泥水灌入住宅內，人員雖安全，但擔心危險無法撤離， 請求協助。