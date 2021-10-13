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宜蘭冬山250坪鐵皮倉庫暗夜祝融 大火狂燒付之一炬
宜蘭縣冬山鄉今天凌晨2點多發生文具五金批發倉儲的火警意外。鐵皮倉庫不明原因起火燃燒，濃煙火舌直竄天際，消防局獲報出動救災人車前往，火勢在2個多小時後控制住，無人受困傷亡。
消防局今天凌晨2點43分獲報，冬山鄉義成路三段的一層樓鐵皮建築物發生火警，隨即派遣二大、冬山、羅東、廣興、馬賽分隊，出動各式消防車輛、救災救護人員前往。據了解，失火鐵皮屋作為文具、茶葉、五金批發的倉儲空間，面積約250坪。
消防人員抵達後，發現倉庫全面燃燒，火勢猛烈且不停竄出濃煙，調派挖土機、佈水線灌救，而屋主也在1小時後趕到現場，確認裡頭無人受困。
最後由宜蘭縣政府消防局長徐松奕到場指揮救災，火勢在歷經4個多小時搶救，於早上7點10分熄滅，起火原因有待火調科釐清；此次共出動15輛各式救災車、1台民間挖土機、消防人員31人、義消80人。
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