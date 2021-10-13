影／台南市汽車展售中心凌晨起火 燃燒廣告招牌

台南市中西區中華西路二段VOLVO汽車展售中心鐵皮屋。今天凌晨近2點發生火災，2樓鐵皮屋外廣告招牌冒出明火，火勢一度猛烈，消防局出動雲梯車出水滅火，火勢約在45分鐘後控制，未傳出有人員受困。

「汽車展售中心有明火！」台南市消防局救災救護中心今天凌晨1點45分接獲民眾報案，位於中華西路二段的VOLVO汽車展售中心起火，中心派出永華、公園和安平等消防分隊前往搶救。

消防人員在中華西路二段就看到2層樓高展售中心廣告招牌有明火冒出，請求第二梯次人車支援，並先在1樓出水滅火。由於部分火勢在2樓屋頂，消防局出動雲梯車從空中出水滅火，火勢約在2點30分控制。