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屏東大鬼湖登山團1死1傷 1搜救人員被土石砸傷頭

中央社 / 屏東縣12日電

1支24人組成的大鬼湖登山團，2人在大鬼湖檜木營地跌落山谷，51歲的陳姓男子罹難，58歲周姓男子大腿骨折；山上天候狀況不佳，今天1名搜救人員挺進時被土石砸傷頭部。

大鬼湖海拔2000多公尺，是南台灣高山湖泊，位於屏東霧台鄉、高雄市茂林區與台東縣延平鄉交界，被魯凱族視為發源聖地，政府規劃為野生動物棲息環境。

這一支由18男6女組成的24人登山團，9日從屏東縣三地門三德檢查哨上山，11日在大鬼湖檜木營地發生事故，陳男和周男跌落山谷，消防局11日早上6時許接獲通報時，陳男沒有生命跡象、周男受傷。

消防局第一大隊副大隊長楊景雄接受中央社記者訪問時表示，現場團員今天證實陳男已罹難，周男大腿骨折。

屏東消防局11日在霧台鄉佳暮村設前進指揮所，指揮官楊景雄表示，這一團24人是在網路上號召，團員來自全台各地，多是登山老手，罹難的陳男是台中人，曾有攀登大鬼湖經驗。

楊景雄說，前往大鬼湖的山路難度高，這2天因颱風圓規帶來的外圍環流，山上風雨特別大，屏東縣消防局出動19名搜救人員，高雄市消防局支援4人，走了2天都還沒有接觸到登山團。

目前因天候狀況不佳，楊景雄表示，3組人馬晚上在原地紮營，第1組人馬預計明天凌晨4時出發，約凌晨5時可以接觸到登山團。

另外，今天有1名高雄市支援的搜救人員被滑落的土石砸傷頭部，已請高雄市支援的另3名搜救人員陪著這名受傷的搜救人員撤退下山。

楊景雄表示，目前已申請空勤直升機，明天若天氣許可，將以吊掛方式將罹難者和受傷周男先吊掛下山，其餘如果有人需要先下山的也會再申請直升機吊掛，其他可以自行下山的團員將由搜救人員陪同下山。

屏東縣 高雄市 直升機 骨折

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