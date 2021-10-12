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獨赴南投攀再生山至能高山 宜蘭男傳失聯

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

宜蘭縣楊姓民眾9日到南投縣仁愛鄉攀登再生山至能高山，預計昨天（11日）下山，卻至今仍未返家，家人聯繫不上，加上近期山區天候不佳，擔心他發生意外，今向南投縣消防局求援，警消初步定位其手機訊號，並集結人力上山搜救。

據了解，楊男9日向家人表示要去南投仁愛鄉爬山，準備用3天時間完成再生山至能高山路線，因此獨自從精英村廬山溫泉後方的再生山入山，隨後銜接攀登能高山，預計11日就能下山，未料自此音訊全無，家人急得向119報案。

南投縣消防局表示，今上午9時許，有民眾通報家人到仁愛爬山，原訂昨天要下山，未料近日圓規颱風擾台，山區狀況差，他遲未返家，又無法聯繫上，擔心他發生危險，只好報案請求協助，當下隨即通報當地第二大隊及仁愛分隊協尋。

當地警消獲報後，在廬山溫泉後方的馬赫坡產業道路登山口，找到楊男的白色轎車，但因其親友對他規劃的登山路線不太清楚，且3天攀登路線，與多數登山隊會安排能高縱走路線又不太一樣，且目前山區天候不佳，搜救難度增加。

南投縣消防局表示，現階段除持續連繫楊男，也已調閱他的手機訊號定位，設法從中研判可能的行動軌跡，且集結人力組成搜救隊步行挺進，盼盡快搜索，待明天氣候狀況允許，再視搜救狀況申請調派空勤直升機協助救援。

南投縣警消今在仁愛鄉廬山溫泉後方的馬赫坡產業道路登山口發現失聯楊男的車輛。圖／讀者提供
南投縣警消今在仁愛鄉廬山溫泉後方的馬赫坡產業道路登山口發現失聯楊男的車輛。圖／讀者提供

南投 圓規颱風

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