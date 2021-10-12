獨赴南投攀再生山至能高山 宜蘭男傳失聯

宜蘭縣楊姓民眾9日到南投縣仁愛鄉攀登再生山至能高山，預計昨天（11日）下山，卻至今仍未返家，家人聯繫不上，加上近期山區天候不佳，擔心他發生意外，今向南投縣消防局求援，警消初步定位其手機訊號，並集結人力上山搜救。

據了解，楊男9日向家人表示要去南投仁愛鄉爬山，準備用3天時間完成再生山至能高山路線，因此獨自從精英村廬山溫泉後方的再生山入山，隨後銜接攀登能高山，預計11日就能下山，未料自此音訊全無，家人急得向119報案。

南投縣消防局表示，今上午9時許，有民眾通報家人到仁愛爬山，原訂昨天要下山，未料近日圓規颱風擾台，山區狀況差，他遲未返家，又無法聯繫上，擔心他發生危險，只好報案請求協助，當下隨即通報當地第二大隊及仁愛分隊協尋。

當地警消獲報後，在廬山溫泉後方的馬赫坡產業道路登山口，找到楊男的白色轎車，但因其親友對他規劃的登山路線不太清楚，且3天攀登路線，與多數登山隊會安排能高縱走路線又不太一樣，且目前山區天候不佳，搜救難度增加。