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大鬼湖山難釀1死1傷 夜間山區天候不佳搜救被迫暫停
一支由18男6女組成的24人登山隊，昨天在高雄市茂林區、屏東縣及台東縣交界的大鬼湖山域發生意外，2名登山客不慎摔落山谷，59歲陳姓男子無生命跡象，58歲周姓男子大腿骨折。原定搜救隊今晚會接觸受困登山團，卻因山區天候不佳，基於安全考量於原地紮營過夜，待明天清晨持續挺進。
24人登山團體於10月9日從屏東縣三地門鄉三德檢查哨入山，於11日清晨在大鬼湖山域發生墜谷意外，59歲陳姓男子無生命跡象，現場夥伴回報已明顯死亡，58歲周姓男子大腿骨折。
然而，山區因雲層厚又不斷下雨，無法出動直升機，改由搜救隊徒步挺進，原訂今晚能接觸受困的登山隊，但因山區天候不佳天色昏暗，只能暫時就地紮營待命。
屏東縣消防局第一大隊副大隊長楊景雄說，今天山區持續下雨，且雨勢未有減緩趨勢，且部分登山路段有土石坍方，加上晚上視線不佳，基於安全考量，搜救隊只能先行在山區紮營待命，預計明天上午才能繼續朝受困登山團的位置前進。
楊景雄說，山區近日天候不佳，也不建議登山團移動，只能請對方靜候救援，此外，若明天天氣許可，便會申請空勤直升機協助救援。
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