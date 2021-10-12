「落水的是我爸爸」 警消搜救單車男結局有驚無險

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聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導

圓規颱風通過台灣南部海域，中部地區上午風大雨小，彰化縣消防局今上午約8點半接獲報案，指稱有個瘦小男子騎腳踏車，疑因風大被吹落埔心鄉源泉路排水溝，消防人員據報搜救，只打撈到腳踏車沒找到人，結果員林市蔡姓男子看到相關新聞，主動通報溪湖警分局「落水的是我老爸」，已爬上岸，目前就醫中。

消防局上午接到報案指稱，看見一名瘦小男子騎腳踏車經過源泉路二段330巷7號附近，當時陣風強大，男子一時不穩，連人帶車跌落巷道邊的八堡圳，因水流湍急，男子和腳踏車消失在急流中。

消防局立刻派員查看，民眾指稱男子落水的地點，疑因山區下颱風雨，八堡圳支流水位高漲，因此協調農田水利署彰化管理處關閉上游水門，10點44分疑似落水點的水位下降到10公分，消防局第二、三大隊展開搜救，在疑似落水點下游兩公里的八堡圳支流找到腳踏車但沒找到落水者。

溪湖警分局沒接獲民眾報案協尋上午出門就沒回家的家人，警方調閱埔心鄉源泉路附近的社區住戶監視器，畫面上並無人落水，另查訪員林國中、埔心國中及大同國中，都沒學生落水，讓瘦小男子落水一事成了羅生門。

溪湖警分局中午接到一名員林市蔡姓市民通報，「落水的是我老爸」，原來蔡姓市民的父親今天上午騎腳踏車出門，路過時不小心連人帶車跌進八堡圳支流，幸好他父親水性不差，讓腳踏車放水流，自己掙扎爬上岸和返家，所以消防員打撈到腳踏車，找不到人。

蔡姓市民擔心父親短暫溺水可能罹患肺水腫等疾病，帶往員基診治。消防人員接到通知，鬆了一口氣，已收隊。溪湖警分局派員前往員基了解蔡父落水原因及目前狀況。

彰化縣消防員在埔心鄉八堡圳支流搜尋落水男子，其實男子早已自行爬上岸。圖／消防局提供
彰化縣消防員在埔心鄉八堡圳支流搜尋落水男子，其實男子早已自行爬上岸。圖／消防局提供

腳踏車 圓規颱風 溺水

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