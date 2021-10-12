台中南區住宅大火...冒黑色有毒濃煙 她關門救自己一命

台中市南區美村路二段於1日時發生一場住宅大火，由於起火點房屋堆積著大量資收物，導致火勢盛大，也帶起了大量的黑色有毒濃煙，導致該屋內5名住戶1死4傷，日前傷況較輕的林姓屋主女兒已經出院，當時進行搜救的救難隊員表示，「屋主女兒關起門擋濃煙，救了自己一命」。

美村路二段的一組連棟住宅，在1日深夜慘遭祝融，起火點房屋堆積大量的資源回收物等，除了導致火勢變大而難以撲滅外，以塑膠為主的大量堆積物，也帶起了陣陣有毒害的黑色濃煙，而此次造成共1死8傷的悲劇，最主要的傷因也來自於濃煙嗆傷。

此次參與火場搜救任務的台中市消防局勤工分隊隊員趙志溱表示，當時在火場二樓搜索時，發現房間內的雜物堆中有微微亮光透出，奮力上前才發現是林姓屋主的女兒利用手機亮光向消防隊求救，成功將林救出，送往醫院治療。

勤工隊隊員趙志溱指出，林女這次位於二樓房間，火災時有發現外頭以濃煙密布，她將木製房門關閉起來，避免大量濃煙竄入房間內，才成功逃過一劫，後續消防人員勘查時，發現房門外側已經大面積被燻到焦黑，但房間內側及房間內部都未受火焰波及。