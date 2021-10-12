台中男與母爭吵後載2幼子離家 台南警在北門海邊尋獲

台中市張姓男子與母親爭吵後，開車載2名子女離開住處不知去向並揚言自殺，台南學甲分局今天凌晨接獲通報張男最後發話位址在所轄北門區三寮灣，因靠近海邊、天候惡劣、風浪甚大，唯恐當事人想不開做傻事，學甲警心繫3條人命安危，立即全體總動員，調派線上巡邏警力實施地毯式搜尋，後經北門派出所警員王珮鈞上午7時許在北門區174線與台61線路口旁便道發現張男車輛，張男及2名子女在車內睡覺，立即帶返駐地安置並通知家屬帶回。

據指出，張男和母親因故口角後開車將年幼子女戴出門，家人十分焦急立即幸警，透過手機定位得知最後發話地點在台南北門三寮灣，立刻動員搜尋幸好很快找到張男車子，當時還不知道車內有小孩，張男母親接獲警方通知馬上從台中趕到，與兒子及2名孫子在分局團圓，才放下一個焦慮不安的心，因正值圓規颱風警報期間，張母感激警方能不畏風雨、迅速積極找到人，再三道謝不已。

學甲分局分局長王子雄由北門所長柯振孟頒發「好警茶」公開表揚警員王珮鈞，並表示突發性自殺潛在諸多不確定性態樣，每個人內心深處難免有壓力與陰影存在，就像月有陰晴圓缺，時時關心身旁的至親好友，適度紓壓負能量，遇有長期情緒困擾，應尋求專業醫師或諮商心理師求助；或撥打「1925」（「依舊愛我」諧音）也有提供心理諮詢服務。

台南市警察局受理緊急協尋案件，均會上傳警察局失蹤人口群組，發揮團隊力量共同查尋，全體員警願作「自殺防治守門員」，為防治自殺提供緊急救援防線，共同珍愛生命。