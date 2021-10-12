尖石登山客逃下山險被大水沖走 警民撤離驚險瞬間曝光
新竹縣尖石鄉昨天不只泰崗野溪溫泉有遊客受困，連鎮西堡神木群有好幾團登山客因山區風雨大作，下山撤離途中遭遇暴漲溪水，冒險涉水還險被大水沖走，登山客當中甚至有2名孩童，所幸34人最後都有驚無險自行脫困下山。
新竹縣消防局表示，尖石山區昨天因颱風影響，山區風勢非常大，有不少國慶連假就前往登山的民眾，見狀況不對就利用白天陸續撤下山，但因大雨也導致不少山溝形成暴漲溪水，經登山客自救才沒有發生憾事。
昨天尖石鄉鎮西堡至少有4團登山客在山區遇上惡劣天氣而撤離下山，過程十分驚險，警方先是救出2團登山客，隨後又有2團登山客13人靠著遺留在現場的安全繩索自救，才順利逃下山。
警方昨中午接獲民眾通報後，動員部落山青5人與員警3人，攜帶繩索、鏈鋸等救援工具，在鎮西堡神木群步道約2公里處碰上其中一群15人團的登山客，登山客冒險涉水要跨越湍急的野溪，員警以接力方式先將現場15人救出。
不久後，又有6名登山客到達這處山溝野溪，同樣也靠繩索攙扶，接力方式涉水而過，其中一名7歲男童出現脫水現象，立即由員警背出脫困，登山客自述因山區天候變得非常惡劣，才會從大霸尖山循北稜線下山逃難。
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