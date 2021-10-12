龜山砂石場廢土崩塌活埋運將 桃園市府開鍘罰30萬元

桃園龜山區東萬壽路一家砂石場今凌晨發生側牆坍塌意外，大量砂石傾瀉壓死開車路過的計程車司機。桃園市政府第一時間要求業者停工，調查後認定業者未盡維護工安責任，將依違反職業安全衛生法開罰30萬元。

桃園市新聞處指出，該砂石場將土石堆置在鐵皮屋內，卻未保持鐵皮屋結構安全穩固，勞檢處研判業者違反職業安全衛生設施規則第23條「雇主對於建築構造物及其附置物，應保持安全穩固，以防止崩塌等危害」，另涉職業安全衛生法第6條第1項「防止有墜落、物體飛落或崩塌等之虞之作業場所引起之危害」，因此開罰。

新聞處長詹賀舜表示，此次意外事件，警方目前朝過失致死方向偵辦，為避免類似情況再發生，市府也將針對砂石業和土石方回收業進行聯合稽查。另外，對於不幸事件，市長鄭文燦也指派社會局與勞動局主動聯繫家屬，並發放5萬3600元緊急慰問金。

詹賀舜也說，該砂石場是1996年設立，原名為金新豐公司龜山廠，從事砂石碎解洗選加工，2017年才變更登記為現在的承恩企業公司。該廠址過去有多次違反水土保持紀錄，從2010年至今，違規次數多達12次。

據悉，該砂石場是因為擴建廠區未申請，違反水土保持法而挨罰，且從2009年至今共被罰了14次，罰金總額276萬元，2009年間曾因為改善情況不佳被移送地檢署偵辦，此後被裁罰才有迅速改善。水務局強調，業者過去違法使用範圍與此次砂石崩落位置不同，目前也無法確認2者之間是否有關連。

另外，桃園市經發局也針對業者擴建廠區開出12張罰單，但因為業者被罰之後都有改善，所以無撤照或停業處分。經發局也表示，砂石場非土資堆置場，沒有總量管制規定，而砂石也非危險管制物品，所以業者到底存放多少量，經發局不會知悉，難以控管。