越南大學生遊基隆背包掉落公車站 基警猜出地點找回來
一對到台灣讀書的越南大學生到基隆遊玩，前晚到警一分局報案「背包不見了」，可能遺留在公車站牌。警員根據男大生描述，猜測他指的是望海巷公車站，聯絡當地警員前往查看，果然看到背包，再開警車載他去領回，男大生因背包失而復得滿心歡喜。
基隆市警一分局表示，一對年輕越南來台大學生前晚近8點走進分局，向警備隊值班警員林嘉煌表示要報案。當天他們到八斗子一帶遊玩，回到飯店發現背包不見了，回想可能遺留某個公車站牌，希望警方能幫忙找回來。
林嘉煌仔細詢問公車站牌附近的地理環境，並依越南男大生描述的場景，確認他說的是望海巷公車站牌，立即聯絡當地警二分局八斗分駐所同仁協助前往查看，果然在望海巷公車站發現一個黑色背包。
林嘉煌駕駛巡邏車載兩名越南大學生前往八斗子分駐所領回背包，確認背包內物品都未遺失。背包失而復得，男大生難掩喜悅，並向警察表示感謝。
警方提醒民眾，出遊人潮眾多注意安全，出門在外更要時刻注意自己隨身攜帶的物品，如果不慎遺失，可馬上到派出所報案掛失尋求協助尋回。
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