獨／議員、立委爆早有檢舉砂石廠違法占用 他嘆一連串包庇釀人禍

桃園市龜山區東萬壽路一砂石廠今晨發生廢土沖破鐵皮圍欄，廢土傾瀉掩埋路過的計程車，駕駛當場身亡。本報接獲投訴，直指該砂石場違法使用土地高達1萬8977平方公尺，占總體面積近70%，多次向市府檢舉卻無人聞問，痛批今天發生事故「完全是一連串的包庇縱容才造成的人禍。」

對此，市府水務局表示，該廠址涉違反水土保持法，經水務局裁處、限期改善多次，並移送地檢署偵辦；經發局表示，該公司過去也曾違規擴大廠區範圍，違反工廠管理輔導法規定，歷次違規皆依法裁罰。

市議員簡智翔質疑，違法的砂石廠長年存在，過去就有人對建管處、農業局、經發局等單位檢舉，但主管單位都稱查無不法，如今發生嚴重公安意外，合理質疑就是政府單位長期縱容所致。

簡智翔表示， 東萬壽路上砂石場林立，有的砂石場堆置砂石很高，擋土牆卻很低，甚至擋土牆還是用鐵皮施作，而這次意外就是因鐵皮擋土牆崩塌造成。

時代力量立委陳椒華今天也在臉書指出，該砂石場長期違法擴建占用國有地，「中央地方長期縱容，應徹查並究責」。她指出，前陣子她收到違法占用土地的檢舉，而今天出事的該砂石場正好是其中之一，這其中不只有業務過失致死的問題，更有長期違法擴建占用國有地造縱容的弊端。

根據本報接獲的投訴指出，出事的砂石場總面積2萬7277.91平方公尺，合法用地卻只有8301.38平方公尺，違法使用土地則高達1萬8977平方公尺，占總體面積近70%。

投訴內容甚至標示出業者違反使用的土地，地號分別是 868、869、871、884、886、887、888，這些土地有些是國有地，有些則是農牧用地、林業用地或山坡保育地。