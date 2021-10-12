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影／大鬼湖墜谷1傷1無生命跡象 山區風雨交加救援難度大增

聯合報 / 記者陳弘逸潘欣中王慧瑛／連線即時報導

位於高雄市茂林區、屏東縣及台東縣交界的大鬼湖山域昨天上午傳意外，2名登山客不慎摔落山谷，59歲陳姓男子無生命跡象，現場夥伴回報已明顯死亡，58歲周姓男子大腿骨折。屏東、高雄消防人員共40多人分3組挺進，原本預計今晚能接觸傷者，山區風雨交加，搜救難度大增，抵達目標區時間還要往後延。

屏東縣消防局11日清晨6點20分接獲南投119勤務中心轉報，屏東縣霧台鄉佳暮中興林道至大鬼湖附近有登山客摔落山谷受傷，該登山隊24人，包含18男6女，9日上午7點從屏東縣三地門鄉三德檢查哨入山，有3人是彰化縣救難協會人員，計畫從佳暮林道上山往大鬼湖，11日從台東知本下山，2人在海拔2273公尺的檜木營地摔落山谷，59歲陳姓男子無生命跡象、58歲周姓男子大腿骨折。

屏東縣消防局在霧台鄉佳暮村成立前進指揮所，消防人員加上義消約40人，高雄市消防局六大隊也有成立指揮所，並派4名人力參與救援。屏東第一批救援人力昨天已出發，屏東、高雄合組的第二、第三批人力今天也啟程。

山難發生地點位處深僻，屏東縣消防局有申請空勤總隊直升機馳援，因雲層太厚，無法靠近目標區，遂改由地面部隊挺進山區，受圓規颱風外圍環流影響，山區雨勢驚人，風雨交加，影響前進速度。

高雄市第六大隊組長郭沐龍說，因多納林道中斷，高雄端進不了，高雄搜救人力是到屏東一同會合出發。 原本預定今晚可以接觸到傷患，目前山區風雨太大，氣候惡劣，搜救難度大增，目前只能先停下來，接觸傷者時間已難預估。

屏東、高雄救難人員持續挺進，但山區風雨交加，原本預計今晚能接觸到傷者，因氣候因素，時間勢必要往後延。記者潘欣中／翻攝
屏東、高雄救難人員持續挺進，但山區風雨交加，原本預計今晚能接觸到傷者，因氣候因素，時間勢必要往後延。記者潘欣中／翻攝
屏東、高雄救難人員持續挺進，但山區風雨交加，原本預計今晚能接觸到傷者，因氣候因素，時間勢必要往後延。記者潘欣中／翻攝
屏東、高雄救難人員持續挺進，但山區風雨交加，原本預計今晚能接觸到傷者，因氣候因素，時間勢必要往後延。記者潘欣中／翻攝

屏東縣 高雄市 圓規颱風

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