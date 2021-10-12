快訊

國旅券加抽1組「410」原因曝光 網友哀嚎比發票還難中

染疫的自由？德州硬戰拜登的「責任性疫苗接種」

提昇台南第一高峰山域救災效率 企業捐百萬四輪傳動車

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市第一高山大凍山是知名戶外休閒的朝聖地，疫情稍緩解後，爬山的民眾開始有增加的趨勢，大凍山山勢陡峭、路況崎嶇，且部分路段坍塌，登山健行的民眾容易受傷，台昌樹脂公司董事長蔡明哲得知台南市政府消防局第一大隊關嶺分隊只能靠人力登山救援，特別捐贈價值百萬元四輪傳動消防勘災車及山域搜救器材一批，讓消防人員能利用小型勘災車載送救助、救護器材及人力上山救援，縮短黃金救援時間。

據台南市政府消防局統計於疫情發生至今，大凍山已發生9件登山意外，其中有兩件為OHCA案件，事故發生時消防人員幾乎只能靠人力運送器材，徒手將患者接駁下山，往往耗費時間及人力才能達成任務。消防局第一大隊關嶺分隊到關仔嶺雞籠山登山步道來回要6公里，用人力救援相當耗時及耗體力，或必須向民間借用小貨車。

台昌樹脂公司重事長蔡明哲獲知台南市政府消防局第一大隊關嶺分隊，於近年處理山域救助、救護案件，消防車輛、救助器材因受限路徑狀況無法到達，只能靠人力登山救援，無法快速抵達災害現場，為解決分隊救援問題，便提出捐贈四輪傳動消防勘災車及山域搜救器材一批，讓消防人員能利用小型勘災車載送救助、救護器材及人力上山救援，縮短黃金救援時間。

台南市消防局第一大隊大隊長石家源呼籲民眾，從事登山活動應量力而為，事先規畫路線，攜帶完整登山用具如登山杖、登山鞋、雨衣、開水、毛巾，上山不要隨意碰觸花草、樹木，以免遭蜂螫、蛇咬，如有體力不適應及時報案。

台昌樹酯公司董事長蔡明哲捐贈台南消防局第一大隊關嶺分隊價值百萬元的四輪傳動車輛及救援裝備。圖／第一消防大隊提供
台昌樹酯公司董事長蔡明哲捐贈台南消防局第一大隊關嶺分隊價值百萬元的四輪傳動車輛及救援裝備。圖／第一消防大隊提供
台昌樹酯捐贈台南消防局第一大隊關嶺分隊價值百萬元的四輪傳動車輛及救援裝備，提高山區救援效率。圖／第一消防大隊提供
台昌樹酯捐贈台南消防局第一大隊關嶺分隊價值百萬元的四輪傳動車輛及救援裝備，提高山區救援效率。圖／第一消防大隊提供

台南 登山步道

延伸閱讀

郭董愛心！雲林救護車裝自動心肺復甦機 急救更給力

單車客疑被吹落大排 消防員找到車…不見人影

影／屏東大鬼湖登山墜谷1死1傷 深山天候差徒步與時間賽跑

竹縣泰崗野溪溫泉6人受困沙洲已救出4人 消防漏夜救援

相關新聞

砂石廠廢土壓死運將 廠長一問三不知「稱沒老闆聯絡方式」

桃園市龜山區今天發生砂石廠廢土衝破外牆，活埋路過計程車，致駕駛當場死亡的案件，劉姓廠長事發時人在南部，剛才抵達派出所製作...

運將遭活埋…龜山砂石場早被罰12次 負責人曾偷埋重金屬汙泥被逮

桃園市龜山區東萬壽路的砂石場今晨發生側牆坍塌意外，事發當時有計程車正好行經該路段，駕駛當場遭到活埋身亡。據了解，該砂石場...

砂石場側牆崩塌土石活埋運將 土堆太高、豪雨恐成主因

桃園市龜山區東萬壽路某砂石場今晨4點左右側牆坍塌，當場將一輛行經該處的計程車掩埋，造成車內司機死亡。警方調查，現場土石堆...

影／2網友約「羅馬縱走」…男遭暴溪沖走失蹤 女自責哭

李男在網路相約周女昨攀登台中市「羅馬縱走」，下午返程溯溪，李未抓好繩索遭暴漲溪水沖走，周女上岸後報案。今警消沿線搜溺，並...

影／大鬼湖墜谷1傷1無生命跡象 山區風雨交加救援難度大增

位於高雄市茂林區、屏東縣及台東縣交界的大鬼湖山域昨天上午傳意外，2名登山客不慎摔落山谷，59歲陳姓男子無生命跡象，現場夥...

龜山砂石場意外 業者曾因違法擴建廠區被罰26次

桃園市龜山區東萬壽路一間砂石場鐵皮側牆坍塌，過此地的計程車駕駛遭大量砂石吞噬掩埋，被尋獲時已死亡。事發後，各方究責，經發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。