提昇台南第一高峰山域救災效率 企業捐百萬四輪傳動車
台南市第一高山大凍山是知名戶外休閒的朝聖地，疫情稍緩解後，爬山的民眾開始有增加的趨勢，大凍山山勢陡峭、路況崎嶇，且部分路段坍塌，登山健行的民眾容易受傷，台昌樹脂公司董事長蔡明哲得知台南市政府消防局第一大隊關嶺分隊只能靠人力登山救援，特別捐贈價值百萬元四輪傳動消防勘災車及山域搜救器材一批，讓消防人員能利用小型勘災車載送救助、救護器材及人力上山救援，縮短黃金救援時間。
據台南市政府消防局統計於疫情發生至今，大凍山已發生9件登山意外，其中有兩件為OHCA案件，事故發生時消防人員幾乎只能靠人力運送器材，徒手將患者接駁下山，往往耗費時間及人力才能達成任務。消防局第一大隊關嶺分隊到關仔嶺雞籠山登山步道來回要6公里，用人力救援相當耗時及耗體力，或必須向民間借用小貨車。
台昌樹脂公司重事長蔡明哲獲知台南市政府消防局第一大隊關嶺分隊，於近年處理山域救助、救護案件，消防車輛、救助器材因受限路徑狀況無法到達，只能靠人力登山救援，無法快速抵達災害現場，為解決分隊救援問題，便提出捐贈四輪傳動消防勘災車及山域搜救器材一批，讓消防人員能利用小型勘災車載送救助、救護器材及人力上山救援，縮短黃金救援時間。
台南市消防局第一大隊大隊長石家源呼籲民眾，從事登山活動應量力而為，事先規畫路線，攜帶完整登山用具如登山杖、登山鞋、雨衣、開水、毛巾，上山不要隨意碰觸花草、樹木，以免遭蜂螫、蛇咬，如有體力不適應及時報案。
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