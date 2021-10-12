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砂石廠廢土壓死運將 廠長一問三不知「稱沒老闆聯絡方式」

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市龜山區今天發生砂石廠廢土衝破外牆，活埋路過計程車，致駕駛當場死亡的案件，劉姓廠長事發時人在南部，剛才抵達派出所製作筆錄，面對市府勞檢處人員詢問如何聯絡負責人，他表示自己「不知道」，另外工廠也未依法進行職業安全衛生訓練，但崩塌的廢土區「有使用執照」，相關事實有待勞檢處調查釐清。

砂石廠劉姓廠長下午2時許抵達迴龍派出所製作筆錄，他多次向勞檢人員表示，崩塌處確定有申請使用執照，但要回公司拿；坍塌的廢土堆置區一直以來都是廠房，底部有水泥牆，上半部鐵皮有鋼製橫梁支撐；勞檢人員則表示，廢土堆置2層樓高，土方早已超過水泥牆高度，上半部都是貼著鐵皮牆面堆放。

勞檢人員問，是否掌握事發時土方堆放狀況，以及公司梁姓負責人是否會出面，劉男表示，前一天自己休假，不確定當時的堆放高度等情況，也「沒有負責人聯絡方式」。

劉男不知道工廠是否有職安人員，不清楚工廠需職業安全衛生訓練，沒有留下紀錄，連公司員工共12人也是經詢問多次才說明白，一問三不知，疑似只是掛名廠長。

勞檢人員查詢向劉廠長表示，未滿30人公司依法不用訂定職安衛生檢查計劃，但要定期進行職業安全衛生訓練，並保留紀錄備查，工廠依職安法36條須局部停工，並將要求限期改善，希望廠方將土方往內挪動，避免再發生事故。

勞檢人員查詢勞動部職安署「安全衛生工作守則備查資料登錄訊息」網站，也發現該公司沒有紀錄供備查，要求公司負責人盡快出面說明。

劉男隨後在律師陪同下離開派出所，前往司法相驗，面對記者提問「土堆是否放置失當」、「是否有話要對家屬說」，均不發一語。

市府經發局指出，事發場址違反工廠管理輔導法規定，2010年迄今遭查獲違反水保法、違規擴廠等違規情形，已遭裁處高達12次，本次事故雖發生在合法廠區廠房範圍內，市府仍將持續進行聯合稽查，避免憾事再發生。

砂石廠長劉姓男子（左）接受勞檢人員詢問，一問三不知。記者楊湛華／攝影
砂石廠長劉姓男子（左）接受勞檢人員詢問，一問三不知。記者楊湛華／攝影
砂石廠長劉姓廠長（左）在律師陪同下離開派出所，前往相驗，面對記者提問，不發一語。記者楊湛華／攝影
砂石廠長劉姓廠長（左）在律師陪同下離開派出所，前往相驗，面對記者提問，不發一語。記者楊湛華／攝影

勞檢 砂石 崩塌 計程車

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