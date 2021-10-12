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龜山砂石場意外 業者曾因違法擴建廠區被罰26次

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導

砂石場衛星圖。 圖／翻攝Google earth
砂石場衛星圖。 圖／翻攝Google earth

桃園市龜山區東萬壽路一間砂石場鐵皮側牆坍塌，路過此地的計程車駕駛遭大量砂石吞噬掩埋，被尋獲時已死亡。事發後，各方究責，經發局和水務局都曾對砂石場開過不下10張罰單，但此次意外肇因是否與過去違規態樣有關，勞動局勞檢處還要調查。

經發局長郭裕信表示，該砂石場是丁種建築用地，有營利事業登記，屬合法廠房，但過去有擴建廠區未提出申請情形，至今總共罰了12次。至於鐵皮屋是否有超量存放砂石，導致牆面無法承受重量，還在調查。

另外，該砂石場過去也曾因為水土保持沒做好，被水務局依違反水保法開罰14次，且由於未持續改善被移送地檢署1次，但水務局表示，業者過去違法使用範圍與此次砂石崩落位置不同，目前無法確認2者之間是否有關連。

水務局指出，此次發生事故、臨路的鐵皮屋是該砂石場合法工廠範圍，水務局過去裁罰的是業者未經申請使用鐵皮屋後方、靠近山區的空地堆放土石，2009年至今共開出14張罰單，裁罰276萬元，2009年的時候也曾因改善情況不佳移送法辦，後續開出的罰單因有及時改善，沒有再移送的紀錄。

計程車被砂石場廢土壓垮，車頂全毀，戴姓駕駛頭部破裂不幸身亡。 記者楊湛華／攝影
計程車被砂石場廢土壓垮，車頂全毀，戴姓駕駛頭部破裂不幸身亡。 記者楊湛華／攝影

砂石 罰單 桃園

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