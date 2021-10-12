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桃園9旬翁牽單車過馬路 陷視線死角遭聯結車輾斃
桃園市龜山區一名9旬老翁今天上午牽腳踏車，試圖從一輛聯結車前橫越馬路，但疑似因陷入黃姓駕駛視線死角，綠燈起步時連人帶車被輾過，當場慘死，警方表示，黃男經酒測值為0，全案依過失致死罪嫌移送法辦，詳細死因有待相驗釐清。
龜山警分局調查，黃姓男子今天上午駕駛聯結車由桃園往迴龍方向行駛，10時20分許在萬壽路二段、大同路口停等紅燈，燈號轉綠時，未注意到張姓老翁（90歲）牽著腳踏車正從車前橫越馬路，起步後不慎將他連人帶車輾過，待消防隊到場時已明顯死亡。
龜山交通分隊指出，黃男經酒測值為0，全案依過失致死罪嫌移送桃園地檢署偵辦，詳細死因有待司法相驗釐清，呼籲民眾，穿越道路應行走行人穿越道，另大型車輛死角多，應與大型車輛保持適當距離，以策安全。
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