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桃園9旬翁牽單車過馬路 陷視線死角遭聯結車輾斃

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市龜山區一名9旬老翁今天上午牽腳踏車，試圖從一輛聯結車前橫越馬路，但疑似因陷入黃姓駕駛視線死角，綠燈起步時連人帶車被輾過，當場慘死，警方表示，黃男經酒測值為0，全案依過失致死罪嫌移送法辦，詳細死因有待相驗釐清。

龜山警分局調查，黃姓男子今天上午駕駛聯結車由桃園往迴龍方向行駛，10時20分許在萬壽路二段、大同路口停等紅燈，燈號轉綠時，未注意到張姓老翁（90歲）牽著腳踏車正從車前橫越馬路，起步後不慎將他連人帶車輾過，待消防隊到場時已明顯死亡。

龜山交通分隊指出，黃男經酒測值為0，全案依過失致死罪嫌移送桃園地檢署偵辦，詳細死因有待司法相驗釐清，呼籲民眾，穿越道路應行走行人穿越道，另大型車輛死角多，應與大型車輛保持適當距離，以策安全。

龜山9旬老翁牽車過馬路，疑陷聯結車視線死角，遭輾斃。記者楊湛華／翻攝
龜山9旬老翁牽車過馬路，疑陷聯結車視線死角，遭輾斃。記者楊湛華／翻攝
龜山9旬老翁牽車過馬路，疑陷聯結車視線死角，遭輾斃。記者楊湛華／翻攝
龜山9旬老翁牽車過馬路，疑陷聯結車視線死角，遭輾斃。記者楊湛華／翻攝

腳踏車 車禍

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