疫情期間刑案降詐騙反增 侯友宜表揚防詐行員

據新北市警方統計，今年1至8月由金融機構、超商攔阻詐騙共279件，金額多達1億77萬5000元。記者王怡蓁／翻攝 新北警公布疫情期間的治安狀況分析報告，數據顯示疫情三級警戒期間（5月15日至7月26日），新北市與全國刑案均呈現下降趨勢，唯有詐欺案件發生數不減反增，新北市較去年同期上升10.15%，全國則為9.29%。新北市長侯友宜利用市府治安會報，頒獎表揚攔阻民眾遭詐騙有功之金融機構行員及超商店員。

侯友宜指出，在疫情期間詐騙情形均有上升，要感謝銀行行員能夠發揮警覺心，能夠將民眾的匯款攔阻下來免於詐騙。新北警局長黃宗仁也當面向受獎有功行員致謝，他表示，只要銀行和超商能夠攔阻一次詐騙匯款，就能節省更多警力追查一件詐騙案件，警方要更加與第一線銀行超商緊密配合，一同打擊詐騙。

近期詐騙手法相當多元，警方也積極與銀行、超商合作，共同防制並阻絕詐騙，保住民眾財產。侯友宜頒獎表揚攔阻民眾遭詐騙有功之金融機構行員及超商店員，其中首創邀請今年攔阻3件詐騙案件以上共11家績優分行一同接受頒獎，希望新北市各家金融機構能共同來響應，關懷並發現民眾是否有異常狀況，立即通報警方來攔阻，將詐騙傷害降到最低。

據新北市警方統計，今年1至8月由金融機構、超商攔阻詐騙共279件，金額多達1億77萬5000元，較去年同期上升近160%，顯示詐騙案件仍有上升趨勢，但也有賴平日轄區分局與金融機構行員及超商店員合作默契，能機警覺察、主動關懷提問被害人，使新北市成功攔阻詐騙案件及金額大幅增加。