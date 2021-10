外籍情侶單車環島遇風雨投宿無門 桃警伸援

圓規颱風外圍環流昨天來襲,愛爾蘭籍情侶Damien及Victoria昨天騎單車環島一周,2人從台北出發展開環島一周,不巧遇到颱風環流風雨,晚間騎經桃園市觀音地區,全身被大雨淋濕,一時找不到住宿地點,向觀音派出所求助,員警立即伸出援手,協助載送兩人到觀音一家旅館住宿一晚,兩人今天上午騎自行單繼續南下,行前向員警感謝表示,「Thanks police! You are very nice!」。

大園警方表示,Damien及Victoria這對愛爾蘭籍情侶,2人昨天上午從台北出發,展開單車旅遊台灣一周,正好遇到圓規颱風外圍風雨大,昨晚全身濕透拉著單車走進觀音分駐所求助,2人不會說中文,值班員警無法溝通,所長鄒宜國見狀,立即以流利英語協助翻譯,並供應熱茶讓2人暖身,幫忙2人解決住宿需求。

Damien及Victoria表示,2人去年來台,在台北一家科技公司擔任工程師,一年來疫情關係,無法深入了解台灣,最近期疫情趨緩,2人打算利用2周時間騎自行車環島一圈,體驗台灣風土民情,第一天原本想騎到新竹住宿,不料騎到觀音甘泉寺附近,意外遇上風雨太大無法南下,手機又搜尋不到旅館,只好求助警察,謝謝警察幫忙。