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外籍情侶單車環島遇風雨投宿無門 桃警伸援
圓規颱風外圍環流昨天來襲，愛爾蘭籍情侶Damien及Victoria昨天騎單車環島一周，2人從台北出發展開環島一周，不巧遇到颱風環流風雨，晚間騎經桃園市觀音地區，全身被大雨淋濕，一時找不到住宿地點，向觀音派出所求助，員警立即伸出援手，協助載送兩人到觀音一家旅館住宿一晚，兩人今天上午騎自行單繼續南下，行前向員警感謝表示，「Thanks police! You are very nice！」。
大園警方表示，Damien及Victoria這對愛爾蘭籍情侶，2人昨天上午從台北出發，展開單車旅遊台灣一周，正好遇到圓規颱風外圍風雨大，昨晚全身濕透拉著單車走進觀音分駐所求助，2人不會說中文，值班員警無法溝通，所長鄒宜國見狀，立即以流利英語協助翻譯，並供應熱茶讓2人暖身，幫忙2人解決住宿需求。
Damien及Victoria表示，2人去年來台，在台北一家科技公司擔任工程師，一年來疫情關係，無法深入了解台灣，最近期疫情趨緩，2人打算利用2周時間騎自行車環島一圈，體驗台灣風土民情，第一天原本想騎到新竹住宿，不料騎到觀音甘泉寺附近，意外遇上風雨太大無法南下，手機又搜尋不到旅館，只好求助警察，謝謝警察幫忙。
鄒宜國表示，得知情侶2人被風雨所阻無法騎車南下，了解2人要找旅館住宿需求，就幫忙找到一家旅館，並開巡邏車載送2人、自行車及裝備前往投宿，協助辦理入住手續和安置，做好為民服務工作。
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