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人包鐵！50CC輕型改裝機車 彰濱競駛飆破150公里

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導

國慶日凌晨，彰化縣彰濱工業區線西區堤岸道路，有民眾用Line群組號召百餘名車友到場，圍觀4輛改裝機車當場競速飆車，彰化警方據報後，出動快打警力攔截圍捕、取締，並依監視器追查，今天告發上百輛交通違規及改裝的汽機車，其中7件涉公共危險罪嫌，展現警方打擊危駕的決心。

警方指出，在現場飆車的4輛改裝機車，均是50西西DIO迪奧輕型機車，由用小貨車載送場後，然後一字排開，由專人喊出口令，隆隆引擎聲，在黑夜中格外刺耳，在圍觀上百民眾大聲吶喊中，如箭般疾駛而去，估計時速可達150公里以上。

在4輛飆車的改裝機車，警方後來查扣到2輛，發現改裝的機車，為了達到競速目的，大幅減量機車重量，除了引擎改裝外，儀表板、水箱，甚至油箱都特別裝到車外，車體內幾乎都是中空，連機車門體都改用壓克力板，以原50西西的輕型機車，估計可飆到150公里以上。

有員警說，這些改裝的輕型機車為減輕重量，車體大改裝下，極為單薄，形同「人包鐵」，一旦衝撞或者倒地，將十分危險。

彰化縣警察局交通隊長林世明說，國慶連假期間，又值疫情趨緩，這群車友利用Line群組號召到彰濱工業區車聚，有的甚至從桃園而來，當場測試由小貨車載來的4輛改裝輕型迪奧機車，由於屬危險駕駛行為，行徑囂張；10日凌晨3時，他們又在田中高鐵站區道路集結，經警方迅速前往攔截圍捕，一舉將所有在場車輛依法究辦，但初步了解，並無賭博行為。

林世明說，彰化警察局長吳坤旭知悉後也立即組成專案小組查緝，警方依路口監視器追查，在24小時內，即將參加機車競速民眾查獲，依公共危險罪偵辦7件，並查扣其中2輛競駛的機車，另2輛還在查緝中，警方並同時依監視器查察參與民眾交通違規情形，舉發交通違規23件，並函請監理站召回臨時檢驗車輛有無改裝52件，寄發約制告誡單138件。

彰化縣彰濱工業區線西區堤岸道路，國慶日凌晨有民眾用Line群組號召百餘名車友到場，圍觀4輛改裝機車當場競速飆車。圖／警方提供
彰化縣彰濱工業區線西區堤岸道路，國慶日凌晨有民眾用Line群組號召百餘名車友到場，圍觀4輛改裝機車當場競速飆車。圖／警方提供
彰化縣彰濱工業區線西區堤岸道路，國慶日凌晨有民眾用Line群組號召百餘名車友到場，圍觀4輛改裝機車當場競速飆車，警方事後查扣兩輛參加飆車的改裝機型機車，其中一輛將油箱附掛在後座上。圖／警方提供
彰化縣彰濱工業區線西區堤岸道路，國慶日凌晨有民眾用Line群組號召百餘名車友到場，圍觀4輛改裝機車當場競速飆車，警方事後查扣兩輛參加飆車的改裝機型機車，其中一輛將油箱附掛在後座上。圖／警方提供
彰化縣彰濱工業區線西區堤岸道路，國慶日凌晨有民眾用Line群組號召百餘名車友到場，圍觀4輛改裝機車當場競速飆車，警方事後查扣兩輛參加飆車的改裝機型機車。圖／警方提供
彰化縣彰濱工業區線西區堤岸道路，國慶日凌晨有民眾用Line群組號召百餘名車友到場，圍觀4輛改裝機車當場競速飆車，警方事後查扣兩輛參加飆車的改裝機型機車。圖／警方提供
彰化縣彰濱工業區線西區堤岸道路，國慶日凌晨有民眾用Line群組號召百餘名車友到場，圍觀4輛改裝機車當場競速飆車，警方事後查扣兩輛參加飆車的改裝機型機車。圖／警方提供
彰化縣彰濱工業區線西區堤岸道路，國慶日凌晨有民眾用Line群組號召百餘名車友到場，圍觀4輛改裝機車當場競速飆車，警方事後查扣兩輛參加飆車的改裝機型機車。圖／警方提供
彰化縣彰濱工業區線西區堤岸道路，國慶日凌晨有民眾用Line群組號召百餘名車友到場，圍觀4輛改裝機車當場競速飆車。圖／警方提供
彰化縣彰濱工業區線西區堤岸道路，國慶日凌晨有民眾用Line群組號召百餘名車友到場，圍觀4輛改裝機車當場競速飆車。圖／警方提供
彰化縣彰濱工業區線西區堤岸道路，國慶日凌晨有民眾用Line群組號召百餘名車友到場，圍觀4輛改裝機車當場競速飆車，警方事後查扣兩輛參加飆車的改裝機型機車。圖／警方提供
彰化縣彰濱工業區線西區堤岸道路，國慶日凌晨有民眾用Line群組號召百餘名車友到場，圍觀4輛改裝機車當場競速飆車，警方事後查扣兩輛參加飆車的改裝機型機車。圖／警方提供
彰化縣彰濱工業區線西區堤岸道路，國慶日凌晨有民眾用Line群組號召百餘名車友到場，圍觀4輛改裝機車當場競速飆車，警方據報後，到場圍捕、稽查。圖／警方提供
彰化縣彰濱工業區線西區堤岸道路，國慶日凌晨有民眾用Line群組號召百餘名車友到場，圍觀4輛改裝機車當場競速飆車，警方據報後，到場圍捕、稽查。圖／警方提供
彰化縣彰濱工業區線西區堤岸道路，國慶日凌晨有民眾用Line群組號召百餘名車友到場，圍觀4輛改裝機車當場競速飆車。圖／警方提供
彰化縣彰濱工業區線西區堤岸道路，國慶日凌晨有民眾用Line群組號召百餘名車友到場，圍觀4輛改裝機車當場競速飆車。圖／警方提供
彰化縣彰濱工業區線西區堤岸道路，國慶日凌晨有民眾用Line群組號召百餘名車友到場，圍觀4輛改裝機車當場競速飆車，警方事後查扣兩輛參加飆車的改裝機型機車。圖／警方提供
彰化縣彰濱工業區線西區堤岸道路，國慶日凌晨有民眾用Line群組號召百餘名車友到場，圍觀4輛改裝機車當場競速飆車，警方事後查扣兩輛參加飆車的改裝機型機車。圖／警方提供
彰化縣彰濱工業區線西區堤岸道路，國慶日凌晨有民眾用Line群組號召百餘名車友到場，圍觀4輛改裝機車當場競速飆車，警方事後查扣兩輛參加飆車的改裝機型機車。圖／警方提供
彰化縣彰濱工業區線西區堤岸道路，國慶日凌晨有民眾用Line群組號召百餘名車友到場，圍觀4輛改裝機車當場競速飆車，警方事後查扣兩輛參加飆車的改裝機型機車。圖／警方提供
彰化縣彰濱工業區線西區堤岸道路，國慶日凌晨有民眾用Line群組號召百餘名車友到場，圍觀4輛改裝機車當場競速飆車。圖／警方提供
彰化縣彰濱工業區線西區堤岸道路，國慶日凌晨有民眾用Line群組號召百餘名車友到場，圍觀4輛改裝機車當場競速飆車。圖／警方提供
彰化縣彰濱工業區線西區堤岸道路，國慶日凌晨有民眾用Line群組號召百餘名車友到場，圍觀4輛改裝機車當場競速飆車，警方事後查扣兩輛參加飆車的改裝機型機車。圖／警方提供
彰化縣彰濱工業區線西區堤岸道路，國慶日凌晨有民眾用Line群組號召百餘名車友到場，圍觀4輛改裝機車當場競速飆車，警方事後查扣兩輛參加飆車的改裝機型機車。圖／警方提供

交通違規

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