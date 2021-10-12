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沒酒駕卻忘了停哪…他報案機車被偷 糗見牽車背影是自己

聯合報 / 記者翁至成／台北即時報導

台北市19歲林姓男子日前出門時，在平時停放的機車格找不到愛車，心慌以為車被偷了，立刻奔至派出所報案；警方詢問細節，他信誓旦旦的表示「我一定停在那裡」，但事後調閱監視器影像，發現是他自己把車子騎走。一看到畫面，他才熊熊想起昨晚騎車去內湖737巷美食街聚餐，但因喝酒步行回家，才誤以為愛車不見了。

內湖分局港墘派出所警員邱子豪、蔡坤祐10月3日獲報林男的機車被偷了，警方先確認他最後的停車時間、位置，以及是否有把鑰匙取走，他說自己平常都把車停在桂竹宮土地公廟對面的停車格，並表示有把鑰匙拿走。當時林男十分焦心，警方不斷安撫，再問是否記錯停車地，他仍說沒有記錯。

警方事後調閱土地公廟的監視器，發現機車確實還在，但騎機車的人竟然就是他自己，警方問「這是不是你」，林男這才慢慢想起來，昨日跟朋友一起騎車去737巷美食街吃飯，因聚餐後喝酒，選擇走路回家，車還停在店家旁；最後成功找回愛車。

內湖分局呼籲，如發現愛車失竊時勿著急，先冷靜思考車輛最後使用時間與停放地點，如確認愛車失竊，切勿慌張，可前往附近派出所請求警方協助，並且提供明確線索以利找尋。

港墘派出所警員蔡坤祐（左）、邱子豪（右）協助民眾找回愛車。記者翁至成／翻攝
港墘派出所警員蔡坤祐（左）、邱子豪（右）協助民眾找回愛車。記者翁至成／翻攝
林男日前至港墘派出所報案，稱自己的機車遭竊，事後證明是「記錯停車位」。記者翁至成／翻攝
林男日前至港墘派出所報案，稱自己的機車遭竊，事後證明是「記錯停車位」。記者翁至成／翻攝

監視器 偷竊

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