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台2線過彎疑壓標線打滑撞護欄 基隆客運3名乘客受傷
基隆客運王姓司機今天駕駛公車行經台2線，新北市瑞芳區蝙蝠洞路段隧道入口前，疑天雨打滑，右前車頭撞擊路旁護欄，造成3名乘客受傷。消防局獲派前往救援，將傷者送醫。王男經警員酒測非酒後駕車，肇事原因由警方調查中。
新北市消防局「119」救災救護指揮中心中午12點42分接獲報案，台2線蝙蝠洞有公車自撞。消防人員抵達現場，發現王姓司機未受傷，車上5名乘客有3人受輕傷，分送別醫救治。
據了解，50多歲王姓司機今天駕駛客運從福隆站發車，開往終點站基隆國家新城。行經蝙蝠洞路段隧道入口前左彎道前，疑車輪先壓到右邊道路標線，打滑失控撞上護欄。由於衝撞力道頗大，客運右前車頭嚴重毀損，車上5名乘客有3人受傷，所幸都不太嚴重。
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